Mnoge tvornice suhomesnatih proizvoda pri proizvodnji koriste sastojke i načine pripreme zaštićene kao "poslovne tajne". Međutim, često ih otkriju bivši zaposlenici. Radnik M.Č. koji je dvije godine radio u jednoj od najvećih tvrtki za preradu mesa i suhomesnatih proizvoda u Srbiji, ispričao je za Mondo.rs da mesne prerađevine više ne jede nakon svega čega se tamo nagledao.

"Prvo što vas zadesi kada krenete raditi u tvornici mesa i mesnih prerađevina je neugodan miris svuda oko vas, neprestano. On je toliko jak, širi se oko cijele tvornice i ne možete pobjeći od njega. To je miris ustajalog mesa, iznutrica, ostataka. Drugo je krv svuda oko vas, ali baš svuda. Ja inače nemam problem sa tim, ali kada svaki dan provodite u tvornici gdje ima toliko krvi, ne bude vam ugodno, ali prihvatite da je sve posao i da se drugačije ništa ne može proizvesti", kaže M.Č.

Nema veze s mesom

Ističe da nije mogao vjerovati da se to zaista tako sprema, pakuje i šalje u trgovine. "Kažu da su mesni proizvodi, a nemaju nikakve veze s mesom. Riječ je o velikim količinama životinjskih ostataka, najčešće svinja, koje se u ogromnim količinama nalaze u raznim spremnicima. Sve se to nakupi, prelije obojenom smjesom, dodaju se ogromne količine praha, arome, konzervansa, a zatim dodatne boje. Kao da smo neki kemičari", rekao je

Tvrdi da se proizvodi od piletine pripremaju na sličan način. "Dijelovi piletine prolaze kroz filtere i miješaju s vodom. Zatim se uliju aditivi za takozvane proizvode od piletine. Ima svih dijelova piletine, osim mesa. Ako nešto ostane, pokupi se i usitni do neprepoznatljivosti, bilo iznutrice, kopita, koža, nokti, crijeva, kosti".

Odvratno i uznemirujuće

M.Č tvrdi da ništa od tih proizvoda ne izgleda kao da je za jelo iako kada se sve to mehanički obradi izgleda lijepo. "Kobasice u omotu izgledaju duplo veće nego što zapravo jesu. Sve to je ustvari zrak ili voda. To ima toliko soli, brašna, nekih začina i kemije, da je to zapravo jedini ukus. Ta smjesa izgleda zaista odvratno sama po sebi, a tek onda kada izađe gotov proizvod, shvatiš da su to sve hrenovke u pekarama, kobasica i salama na pizzi i sendvičima, da ćemo sve to sutra pojesti".

Prvih dana kaže da mu je često bilo mučnina od svega toga, a jednom mu se dogodilo da je povratio."Inače nisam gadljiv, ali jedno je slušati, a sasvim drugo vidjeti sve to, zaista je uznemirujuće", ističe.