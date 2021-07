Suprotno mitovima koji kruže društvenim medijima, cjepiva protiv Covida-19 ne uzrokuju erektilnu disfunkciju i mušku neplodnost, piše IFLScience.

No, SARS-CoV-2 virus može uzrokovati oba poremećaja. Do sada je proveden mali broj istraživanja o tome kako virus ili cjepiva utječu na muški reproduktivni sustav. No, nedavna istraživanja liječnika i istraživača na Sveučilištu u Miamiju bacila su novo svjetlo na ova pitanja.

Otkrili su potencijalno dugoročne posljedice za muškarce svih dobi, uključujući i one mlađe i sredovječne koji žele imati djecu. Istraživači su analizirali tkivo testisa šest muškaraca koji su umrli od infekcije Covidom-19.

Rezultati ispitivanja pokazali su da se koronavirus pojavio u tkivu jednog od muškaraca, a tri muškarca imala su smanjeni broj spermija. Pacijent koji je preživio Covid-19 napravio je biopsiju testisa otprilike tri mjeseca nakon infekcije, a rezultati pretrage pokazali su da još uvijek ima koronavirus u svojim testisima.

Poželjno je cijepiti se

Istraživački tim također je otkrio i da Covid-19 utječe na penis. Analiza tkiva penisa dvojice muškaraca koji su dobili implantate pokazala je da je virus bio prisutan sedam do devet mjeseci nakon dijagnoze Covid-19. Obojica su razvili ozbiljnu erektilnu disfunkciju, vjerojatno zato što je infekcija uzrokovala smanjenu opskrbu krvi u penisu.

Jedan od muškaraca imao je samo blage simptome Covida-19, dok je drugi bio hospitaliziran. Istraživači su zaključili da osobe s relativno blagim simptomima mogu doživjeti ozbiljnu erektilnu disfunkciju nakon oporavka.

Koronavirus se ponaša slično kao virus zaušnjaka i virus Zika koji mogu ući u testise i izazvati upalu. Do 20% muškaraca zaraženih tim virusima imat će oštećenu proizvodnju sperme.

Također, tim istraživača proveo je studiju na 45 muškaraca koja je pokazala da su Pfizerova i Modernina cjepiva sigurna za muški reproduktivni sustav. Oni stoga preporučuju cijepljenje kako bi se sačuvala muška plodnost i spolna funkcija.