KORAK DO REVOLUCIONARNOG LIJEKA: Od ovoga pati 80 posto tinejdžera, a sada bi svemu mogli stati na kraj

Zahvaljujući globalnoj genetskoj studiji, prvoj ovog tipa u svijetu, znanstvenici nude nadu za nov način liječenja noćne more mnogih tinejdžera, ali i brojnih osoba starijih od 50, pišu britanski mediji.

Znanstvenici su u sklopu istraživanja proučavali DNK 26.772 ljudi, među kojima ih je oko 5600 patilo od iznimno teškog oblika ovoga kožnog poremećaja.

Otkrili su genetske razlike koje su bile učestalije kod osoba s jače izraženim aknama. Ustanovili su i to da su brojne otkrivene genske varijacije utjecale na stvaranje folikula dlake, što bi moglo upućivati na to da je riječ o značajnom, ali ranije nepoznatom faktoru rizika u razvoju akni.

Tim znanstvenika s Državnog instituta za zdravstvena istraživanja biomedicinskog centra britanske Zaklade Guy’s and St Thomas nada se da će korištenjem novih saznanja koji se temelje na genetskim istraživanjima dovesti do puno učinkovitijih tretmana u liječenju ovog poremećaja.

Veliki korak naprijed

Jonathan Barker, profesor koji je vodio istraživanje kaže da se “ovakav genetski pristup liječenju akni nikada dosad nije koristio, što je značajan korak naprijed.”

“Kada imate uvid u genske temelje ovoga stanja možete raditi na razvoju puno učinkovitijih lijekova. Iznimno je važno da u liječenju akni na raspolaganju imamo više različitih pristupa. U svakom slučaju liječenje treba započeti što ranije pa će ono biti i učinkovitije, a na licu neće ostati ožiljci”, kazao je Barker.

Akne su jedna od najčešćih bolesti kože. Od ovog poremećaja pati oko 80 posto tinejdžera. Najčešće se smiruju do 25. godine života. Mnogi smatraju da će akne tijekom vremena proći same od sebe i ne traže pomoć dermatologa. No osobe koje imaju teži stupanj bolesti na taj način povećavaju mogućnost pojave kasnih posljedica, poput trajnih ožiljaka. Smatra se da 15 posto žena i 5 post muškaraca ima akne i u odrasloj dobi. Oni najčešće kao tinejdžeri nisu imali većih problema s aknama.

Akne se formiraju kada se višku masnoće (loju, sebumu), koji bi se trebao izlučiti kroz pore kože, na putu zapriječi sitni folikul dlake, mrtve stanice ili prljavština. Zbog te se kombinacije pore kože mogu dodatno začepiti te nastaju akne.