Melissa Doyle, tada 14-godišnja, skočila je u akciju i izvršila prvu pomoć kada je shvatila da je njezina mama zapravo u srčanom zastoju.

Zaspala je u majčinom krevetu kad se probudila baš u tren oka.

Čudno hrkanje

Clare Doyle (43) je tijekom spavanja ispuštala čudne zvukove poput hrkanja.

Srećom, njezina kći Melissa je upravo naučila prvu pomoć u školi te je odmah znala da treba reagirati.

Clare je rekla: “Pravila sam buku poput hrkanja, iako se toga ne sjećam i to je probudilo Melissu. Pogledala me je i shvatila da ne izgledam kako treba, nisam reagirala. Pozvala je 999 i oni su ju uputili što treba raditi jer je najbliža hitna bila udaljena oko 40 minuta. Brzo mi se stanje pogoršavalo i stjecajem okolnosti što je Melissa nedavno u školi učila prvu pomoć, je to učinila dok je zvala 999."

Srčani problemi

Majka i kći su nakon razgovora zaspale u Clareinom krevetu nakon što se ona kasno vratila s posla.

Mama iz Lisburna, Sjeverne Irske je rekla: "Da Melissa nije znala što učiniti onog jutra kad sam doživjela srčani zastoj, umrla bih. Bio je to takav slučaj, ali mi je na kraju spasila život jer da nije primijetila što se događa kad je to učinila, vjerojatno me sada ne bi bilo."

S obzirom da je Clareino srce kucalo nestabilnim i nepravilnim obrascima, Melissina intervencija je bila neophodna.

Rekla je: "Melissina prva pomoć je održavala protok kisika do mog mozga i spriječila me da pretrpim oštećenje mozga ili još gore, smrt, dok smo čekali pomoć."

Clare je hitno prevezena u bolnicu Royal Victoria u Belfastu gdje je primljena na intenzivno liječenje.

Male šanse za oporavak

Obitelj se kasnije suočila s još većom traumom jer se Clare nije uspjela probuditi tri dana, a liječnici su ih upozorili da su njezine šanse za preživljavanje male. Zatim je u ponedjeljak ujutro unatoč lošim izgledima došla k svijesti.

Rekla je: “Probudila sam se i osjećala sam se kao da sam se jako dobro naspavala cijeli vikend i osjećala sam se stvarno osvježenom. Nisam imala pojma što se dogodilo pa sam bila šokiran kad sam se našla u bolničkom krevetu. Prvo što sam rekla je bilo: "Gdje mi je torba sa šminkom i tko brine o psu?" Svi su bili kao: "Čekaj malo, pripremali smo se za tvoj sprovod, a ti sjediš i pričaš kao da se ništa nije dogodilo!"

Liječnici ne znaju što je izazvalo njezin srčani zastoj.

Clare sada ima defibrilator ugrađen u prsa, koji regulira njezin srčani ritam.

Volontiranje nakon preživljavanja

Sada je preuzela vodstvo svoje kći učeći prvu pomoć i volontirajući kao pružatelj prve pomoći u zajednici.

Clare je rekla: “Samo jedna od tri osobe zna kako se izvodi prva pomoć, što je šokantna statistika pa bih pozvala sve da nauče jer jednostavno nikad ne znaš kada bi ti to moglo zatrebati."

Zatim je dodala: "Melissa nikada ne bi pomislila da će joj to trebati za mene. Kad mi je rekla da je naučila prvu pomoć u školi, bila sam tako zadovoljna jer ako se djeca podučavaju toj vještini dovoljno mlada, onda odrastaju s njom i imaju samopouzdanja da ju koriste”, piše TheSun.