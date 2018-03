Iznenađujuće stvari zbog kojih ste sve deblji

Ako ste među onima koji se dugo bore s viškom kilograma na razne načine i pitate se u čemu je problem, možda je problem u nekim stvarima za koje vam nije ni na kraj pameti da sabotiraju vaš pokušaj mršavljenja.

‘Ako želite biti mršavi, razmišljajte poput mršave osobe’, tvrdi Brain Wansink, idejni začetnik, čovjek koji stoji iza niza inovativnih studija na Sveučilištu Cornell.

Brain Wansink i njegov tim provode vrijeme promatrajući kako se ljudi ponašaju kad je hrana u pitanju. Manipulacijom svega i svačega, od veličine tanjura, slušanja glazbe pa čak i bojom posuđa, Brain Wansink tvrdi da je otkrio u kakve sve svakodnevne zamke ljudi upadaju, a koje sprječavaju gubitak kilograma.

‘Možete izludjeti sami sebe brojanjem kalorija ili si možete olakšati promjenom okruženja, tvrdi Brain Wansink.

Evo njegovih pet iznenađujućih rezultata istraživanja te savjeta kako ih možete iskoristiti da izgubite nekoliko kilograma čak i bez pokušavanja:

U čijem društvu jedete?

U jednom njegovom najnovijem istraživanju, zamolio je glumicu da odjene odijelo koje ju je učinilo debljom te da za švedskim stolom u tanjur nagrabi salatu i tjesteninu. Nije bilo važno što je i koliko je toga ‘lažna debeljuca’ stavila na svoj tanjur, samim time što su drugi ljudi bili u njezinoj prisutnosti, to ih je navelo da pojedu 25 posto više kalorija nego inače. Brain Wansink tvrdi da samo to što smo u blizini neke osobe s prekomjernom težinom, može dovesti do gubitka samodiscipline. Naglasio je i da svrha ovog istraživanja nije bila svaliti krivnju na pojedince koji se bore s viškom kilograma. ‘Ovo pokazuje važnost toga da treba biti promišljen kod je izbor hrane i količine u pitanju. Odlučite što želite jesti prije nego otiđete jesti i držite se te odluke unatoč drugim utjecajima’, savjetuje Brain.

Gdje sjedite?

Brain Wansink i njegov tim napravili su nekoliko studija promatrajući kako se ljudi ponašaju oko švedskog stola. Za vitke je ljude tri puta vjerojatnije da će zauzeti mjesto koje ne gleda na hranu, u odnosu na one ljude koji imaju višak kilograma. ‘Ako nešto ne gledate nećete ni razmišljati o tome’, objašnjava. ‘Kad gledate svu tu izloženu hranu to vas stalno podsjeća na to kako dobro izgleda i koliko drugi ljudi uživaju u hrani, Zbog toga ćete otići po još’, objasnio je.

Kako planirate?

Zahvaljujući istoj studiji, došao je i do saznanja da je 73 posto mršavijih ljudi prije dolaska za švedski stol otišlo do stola gdje se poslužuju salate umjesto da su zgrabili tanjur i stali u red. ‘Deblji ljudi skloniji su tome da zgrabe tanjur i uzimaju hranu redom. Brzo napune tanjur, a da prethodno nisu pogledali što se nudi od njihove omiljene hrane’, objašnjava Brain Wansink.

Što je u nazivu jela?

Tijekom istraživanja se pokazalo i da će ljudi za 28 posto više isprobati nešto ako im se ponudi opis hrane. Takva su jela i opisali kao bolja. ‘Kad nekim namirnicama dajete opis kao što je ‘hrskavo’ ispred mrkve ili ‘svježe’ ispred salate, ljudi se usredotoče na taj atribut’, rekao je te nadodao da to pogotovo prolazi kod djece.

Kako se osjećate?

Nije tajna da ćete se vjerojatno prejedati ako se osjećate razdražljivo. Ali, prilikom jednog istraživanja Brain Wansink je došao na ideju da predloži ljudima da iskažu zahvalnost prije svakog jela. ‘Bez obzira na to kako su se osjećali prije, pojeli su oko 12 posto manje ako su naglas izgovorili makar jednu stvar za koju su zahvalni’, rekao je. I ne samo da su pojeli manje nego su se odlučili za zdraviji izbor. Uzimali su veće porcije povrća i manje porcije namirnica s mastima i šećerom.