Bujna plavuša po imenu Weronika doživjela je šok života kada joj je glava "eksplodirala" u avionu nedugo nakon što je bila podvrgnuta operaciji "mačjeg oka" u Turskoj.

“Bili smo u avionu, sve je bilo hladno, otišli smo spavati jer smo putovali od 2:00 ujutro, a ja se probudim i jako me boli”, rekla je influencerica iz Ujedinjenog Kraljevstva, za TikTok. “Sve me jako boljelo”, nastavila je. “Ustala sam, otišla do WC-a i čuo pucanje i srce mi je kao [ubrzano kucalo], i rekao sam 'Što se dovraga događa?', opisuje.