U Europi trenutačno živi jedna desetina ukupnog svjetskog stanovništva, no jedna četvrtina oboljelih od raka. Kako navodi Europski plan protiv raka, ako propustimo odlučno djelovati, u Uniji će se do 2035. broj umrlih od raka u Uniji povećati za više od 24 %2, a rak će postati glavni uzrok smrti. Procjenjuje se da učinak raka na europsko gospodarstvo iznosi više od 100 milijardi EUR godišnje.

Rak je nažalost i dio hrvatske svakodnevice, ugrađen u svaku poru našeg društva, kako navodi Nacionalni strateški okvir protiv raka usvojen u prosincu 2020. godine. Hrvatska je posljednja država Europske unije koja je donijela povijesno važan Nacionalni strateški okvir borbe protiv raka uz politički konsenzus upravo u pandemijskoj godini, no nikada nije kasno jer želimo doći od „nule do heroja“ („from zero to hero“).

Hrvatska liga protiv raka kao punopravna članica European Cancer Leagues povodom Europskog plana protiv raka i Nacionalnog strateškog okvira protiv raka organizirala je virtualnu konferenciju „DEKODIRAJMO RAK – POBIJEDIMO RAK!“ s ciljem podizanja razine osviještenosti o sprječavanju raka, naglaska važnosti pravovremene dostupnosti inovacija u liječenju te poziva svih dionika na odlučnu akciju u borbi protiv raka i promicanje 12 europskih kodova prevencije raka s kojima se može spriječiti i do 40% slučajeva raka.

Na konferenciji su sudjelovali prof. dr. sc. Nikolina Brnjac (ministrica turizma i sporta), prim. dr. sc. Vera Katalinić Janković (posebna savjetnica ministra, Ministarstvo zdravstva RH), doc. dr. sc. Tomislav Sokol (zastupnik u Europskom parlamentu, MEPs against cancer, BECA), Sunčana Glavak (zastupnica u Europskom parlamentu, MEPs against cancer), doc. dr. sc. Mario Šekerija (voditelj Registra za rak Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo), mr. sc. Dražen Jurković (izvršni direktor Udruge poslodavaca u zdravstvu i predsjednik Hrvatskog društva za javno zdravstvo Hrvatskog liječničkog zbora), dr. Martina Bašić Koretić (spec. onkologije i radioterapije, KBC Zagreb, suradnica Hrvatske lige protiv raka), Anita Galić (voditeljica Health Huba) te predsjednik Hrvatske lige protiv raka kao organizatora prof. dr. sc. Damir Eljuga.

„Nacionalnim strateškim okvirom protiv raka se ambiciozno ali odlučno planira 100% implementacija plana koja predviđa revolucionarni zaokret u ishodima onkološkog liječenja, kako bi se naši onkološki bolesnici liječili poput oboljelih u Finskoj, Danskoj, Švedskoj ili Njemačkoj, što ističu stručnjaci koji su radili na ovom okviru“, izjavila je prim. Vera Katalinić Janković iz Ministarstva zdravstva.

Ministrica Nikolina Brnjac istaknula je da „borbu protiv raka možemo smatrati timskim sportom, kako je naglašeno na razini Europskog parlamenta još prije nekoliko godina, kada su sport i fizička aktivnost i politički prepoznati kao važni čimbenici prevencije raka. Europa je prepoznala vrijednost sporta u promicanju zdravih životnih navika i prevenciji raka. U vrijeme kada Europa traži načine za otpornost i oporavak, za zdraviju i produktivniju budućnost novih generacija, veliki je broj sportskih ambasadora u Hrvatskoj koji su postali prepoznatljiva lica i uzori onkološkim bolesnicima da se osnaženi bore u vlastitoj životnoj bitci.“

Kao promicatelji prevencije raka kroz zdrave životne stilove istaknuli su se kroz brojne javnozdravstvene projekte svjetski karate prvak i olimpijac Ivan Kvesić te njegov brat osvajač svjetskih medalja Anđelo Kvesić, nekadašnji olimpijski veslački reprezentativac Mario Vekić, hrvatska rekorderka i višestruka osvajačica svjetskih i olimpijskih medalja Sandra Perković, legenda hrvatskog vaterpola Dubravko Šimenc, Hrvatski olimpijski odbor, Ministarstvo turizma i sporta te brojni drugi ambasadori…

Europarlamentarci Tomislav Sokol i Sunčana Glavak istaknuli su da je „u veljači predstavljen Europski plan protiv raka koji naglašava potrebu investiranja u centar znanja za onkološke bolesnike, personalizirani i digitalni pristup, te rehabilitaciju i sveobuhvatnu reintegraciju onkoloških bolesnika da ih se nakon izlječenja što brže prilagodi za nastavak uobičajenih životnih aktivnosti bez posljedica po mentalno zdravlje ili socio-ekonomski status“, uz naglasak kako Hrvatska treba imati jednake mogućnosti onkološke skrbi kao i druge države EU te ima priliku povući značajna sredstva za naše građana, od prevencije do palijativne skrbi, iz dostupnih europskih fondova za otpornost i oporavak te drugih EU izvora financiranja. Doc. dr. sc. Mario Šekerija je kao voditelj nacionalnog Registra za rak HZJZ-a istaknuo veliku važnost podataka u onkologiji kako bi se mogli mjeriti i pratiti ishodi liječenja, posebice za usporedbu učinkovitosti preventivnih intervencija ili liječenja novim lijekovima.

Predsjednik Hrvatske lige protiv raka prof. dr. sc. Damir Eljuga je istaknuo kako „stručnjaci procjenjuju da je u Hrvatskoj trenutačno oko 170.000 onkoloških bolesnika. Rak svakako ostavlja posljedice i na njihove obitelji i mentalno zdravlje, posebice u doba COVID-19 koji je unio dodatnu zabrinutost o kontinuitetu onkološke skrbi i uzrokovao slabiji odaziv na rano otkrivanje raka, što Liga s partnerima pokušava promijeniti kroz projekt HEROIC i psihoonkološka savjetovališta te druge preventivne kampanje. COVID je također imao utjecaja i na odaziv na cijepljenje mladih djevojčica i dječaka koji imaju pravo na besplatno cijepljenje protiv HPV-a koji uzrokuje nekoliko vrsta raka, a jedan od europskih prioriteta borbe protiv raka je 90% procijepljenost protiv HPV-a što zahtijeva uklanjanje svih nepotrebnih administrativnih barijera poput informiranog pristanka.“

Onkologinja dr. Martina Bašić Koretić je istaknula vidljivi napredak u istraživanju raka, pojavi novih lijekova i dijagnostike za veliki broj molekula uz koncepte poput imunoterapije, personalizirane medicine i pametnih lijekova, uz naglasak da bi onkolozi željeli omogućiti standard liječenja za sve indikacije poput onoga u zapadnim zemljama, no paralelno treba raditi i na prevenciji prije svega. S time se složio i direktor Udruge poslodavaca u zdravstvu (UPUZ) i predsjednik Hrvatskog društva za javno zdravstvo dr. Dražen Jurković koji je predstavio predložene mjere za održivo financiranje zdravstvenog sustava među kojima je i tzv. „Zdravi fond“ od prikupljenih trošarina za duhanske proizvode. Europa je također u Planu protiv raka navela borbu protiv prekomjerne konzumacije duhanskih proizvoda, alkohola i nezdrave prehrane.

Kao zaključak ove konferencije Hrvatska liga protiv raka pripremit će pisani „poziv na akciju“ kreatorima nacionalnih zdravstvenih politika / zdravstvenoj administraciji da se ciljevi Europskog plana protiv raka provode i na nacionalnoj i regionalnoj razini. Optimalnom i dosljednom primjenom konkretnih ciljeva Europskog plana protiv raka i Nacionalnog strateškog okvira protiv raka do 2030. možemo značajno umanjiti negativne aspekte raka na nacionalno javno zdravlje, poboljšati ukupni zdravstveni status i izgraditi sretnije društvo za generacije koje dolaze.

Građanima se svakako preporučuje da prouče kodove prevencije raka te donesu životno važnu odluku da primjenom barem jednog preventivnog koda već danas naprave prvi korak i – dekodiraju rak!

KORISNI LINKOVI

EUROPSKI KODEKS PROTIV RAKA: https://www.youtube.com/watch?v=9sp-kp-8RAw

12 KODOVA PREVENCIJE PROTIV RAKA: http://hlpr.hr/vijesti/detaljnije/europski-tjedan-borbe-protiv-raka-25.-31.-svibnja-2020