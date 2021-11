SKINITE TAJ TERET ODJEĆE / Šest dobrih razloga da što ćešće budete goli: Zdravo je za srce, kralježnicu, kožu, a može i spasiti život

Kako vani postaje sve hladnije, većina razmišlja o stavljanju dodatnih slojeva odjeće na sebe, no stručnjaci tvrde kako je upravo suprotno dobro za nas. Naime, golotinja bi zapravo mogla koristiti našem zdravlju. Eksperti su za The Sun otkrili koje su prednosti skidanja do gola te kako nam ta praksa može pomoći da živimo dulje.