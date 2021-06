Vloger životnog stila Faruk Acar iz Turske nasmijao je sve do suza nakon što je podijelio svoje iskustvo turskog kupanja. Naime, on i njegovi prijatelji rezervirali su dolazak u lokalno kupalište poznato kao Hammam, koje se sastoji od tri sobe - tople sobe za paru, tople sobe za struganje i hladne sobe za opuštanje.

Grupica se okupala u bazenu i provela neko vrijeme u parnoj sauni, prije nego što je otišla na tradicionalnu masažu koja je najbolji način za smirivanje umora mišića, prenosi Daily Star, piše Mirror.

"Bio sam stvarno umoran ovaj tjedan i sve što sada trebam je odmoriti se, a turska kupelj je stvarno dobra za ovo", objasnio je 21-godišnjak u svom YouTube videu.

Bolno iskustvo

Na snimci, koja je u međuvremenu pogledana gotovo 250.000 puta, Faruk i njegovi prijatelji leže na krevetu s pločicama, dok im maser ljušti kožu na tijelu.

Stručnjak je počeo grubo ribajući Farukova leđa, pazuhe i noge kako bi uklonio mrtvu kožu, a onda je izbacio vreću punu sapunice i protrljao je po cijelom tijelu. U jednom trenutku je lupio Faruka po bedru koji je ispusti krik.

Maser je zatim okrenuo Farukovu glavu na jednu stranu, pa zatim na drugu, kako bi ublažio bolove u vratu. Potom se okrenuo na prednju stranu te mu je maser lupao po leđima.

U pozadini se može čuti vikanje njegovog prijatelja za vrijeme istog tretmana. Otkako je objavljen, videozapis je prikupio više od 3300 lajkova i stotine komentara u kojima ljudi tvrde da im je "uljepšao dan".

