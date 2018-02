DO 2050. LJUDI ĆE POSTIĆI BESMRTNOST: Futurolog je objasnio i kako, ali neće se baš svima svidjeti

Ovog tjedna, britanski futurolog rekao je kako će čovječanstvo do 2050. savladati besmrtnost i to na tri načina.

Prema bivšem fizičaru i IT stručnjaku koji tvrdi da 85 posto njegovih prognoza točno kada predviđa 10, 15 godina unaprijed, nedavna dostignuća u biomedicini i računalnoj tehnologiji neizbježno vode besmrtnosti. Samo je pitanje na koji ćemo način pobijediti smrt..

Regenerativna terapija

Ian Paerson ističe kako bi čovječanstvo moglo usavršiti genetski inženjering koje sprečavaju starenje na staničnoj razini. Dodaje i kako zahvaljujući organskom 3D printanju će biti lako zamijeniti organe.

“Nitko ne želi živjeti vječno kao 95-godišnjak, ali ako pomladite tijelo do 30, možta biste i poželjeli” ističe Pareson.



IFLScience tumači kako stvarno postoji tehnika CRISP-Cas9 koji se za sada smatra revolucionarnom na području liječenja nasljednih bolesti, obzirom na to da precizno mijenja točno određene sekvence DNK, ne mijenjajući susjedne. Također, slažu se s futurologom kako tehnika uzgoja organa iz matičnih stanica će prilično brzo moći stvoriti organe.

Androidna tijela

Paerson ipak misli kako je puno vjerojatniji put do besmrtnosti onaj umjetni. Preduvjet za to je napredno sučelje, odnosno komunikacija mozga i stroja. Do 2050., vjeruje raziv ćemo toliko napredne sustave da ćemo komotno moći sjediti doma (ili ležati u kapsuli po uzoru na Matrix) i svijet doživljavati preko androida kojeg kontroliramo mislima. A upravo je takav scenarij i idući korak.

Prebacivanje u matricu

U konačnici, uvjeren je Paerson, čovječanstvo će potpuno odustati od fizičkog postojanja i živjeti u simuliranom svijetu. Iako je svjestan da njegova predviđanja djeluju pomalo zastrašujuće, Paerson ističe kako samo govori što će sve biti moguće obzirom na sadašnju razinu napretka.

“Glavni razlog zašto ne govorim što će biti za 50 godina je taj da onda počnete govoriti o stvarima koje zvuče kao da su iz Zvjezdanih staza…. Ali toliko se sada brzo razvijamo”. rekao je Paerson