Pazite se i toplinskog udara - dovodi do rasta unutarnje temperature na 40 stupnjeva. Tada je moguć i poremećaj vida i teško disanje. Takvo stanje može brzo dovesti do opasnosti po život. Tijelo nema više ni jedan način da samo smanji tjelesnu temperaturu. Puls je ubrzan, disanje isprekidano, krvni tlak pada. To može dovesti do upala i do ozbiljnog oštećenja nekih organa. Ako se pacijentu ne pomogne na vrijeme, može doći i do potpunog otkazivanja organa. Tada je ključno odmah nazvati Hitnu pomoć ili liječnika, a do dolaska Hitne čovjeka treba smjestiti u hladnu prostoriju u vodoravan položaj, podići mu noge i kukove, odstraniti mu odjeću i početi s vanjskim hlađenjem.