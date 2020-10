BAKA (99) S RESPIRATORNIM TEGOBAMA DOBILA COVID-19 I – OZDRAVILA! ‘Eno već igra igrice na tabletu…’

Kad se 99-godišnja Florentina Martin zarazila koronavirusom u rujnu, njezina unuka nije se najviše bojala da bi je virus mogao ubiti, nego da će završiti sama na odjelu intenzivne skrbi.

“Stalno sam se bojala da će je osamljenost dokrajčiti prije virusa, jer se boji da će biti ostavljena sama, pogotovo u bolnici”, rekla je Noelia Valle. Pretpostavlja da joj se baka zarazila na proslavi 99. rođendana 16. rujna, kad se obitelj okupila i popila piće na terasi.

99-year-old Florentina Martin probably got infected at her 99th birthday party on 16 September, when her family went outside to enjoy the fine weather with drinks on a terrace. https://t.co/1FqD1fDOmK

“Mislim da je to moralo biti ondje, u trenutku kad smo svi bili skupa bez maske”, rekla je Valle. Nekoliko dana kasnije, Martin se počela osjećati slabo i pala je u postelju.

‘VIRUS SE MASOVNO PROŠIRIO’; Glavni riječki epidemiolog: ‘Nekontrolirano se širi, pacijenti su sada prepušteni sebi i svojim liječnicima’

Izloženost kontaminiranom ulju uljane repice u mladosti ostavilo joj je dugoročne zdravstvene probleme te povećalo osjetljivost na respiratorne komplikacije od covida-19. Međutim imala je samo blage simptome i oporavila se kod kuće u Madridu, uz pomoć svoje obitelji, njegovateljice Olge Arauz i vjerne nagluhe havanezerice Lune.

When 99-year old #FlorentinaMartin caught the #coronavirus in September, her grand-daughter's greatest fear was not that the disease would kill her, but that she would end up alone on an emergency ward.#Spain #Covid19 https://t.co/NE6uKNji5c

— The Peninsula Qatar (@PeninsulaQatar) October 21, 2020