Atopijski dermatitis se najčešće javlja u proljeće i to je kronična upalna bolest koja pogađa kožu. Najčešće pogađa mlade, a većina pacijenata su djeca.

Uglavnom se radi o alergiji na hranu, kao što su agrumi (naranče, mandarine, limun), jagode, konzervanse u hrenovkama, paštetama, suhomesnatim proizvodima i bjelanjak jajeta. Ponekad se može javiti zbog deterdženta za pranje rublja, kao i zbog omekšivača.

Razgovarali smo s liječnicama obiteljske medicine, Branislavom Čilić i Tanjom Pekez da nam objasne više o akutnom dermatitisu, što ga uzrokuje, kako se liječi te što može pomoći oboljelima.

Što uzrokuje atopijski dermatitis?

Liječnice Branislava Čilić i Tanja Pekez su nam objasnile što uzrokuje atopijski dermatitis.

DR. ČILIĆ: Atopijski dermatitis je bolest koja se najčešće nasljeđuje, može se manifestirati u ranim danima života, ali je distribucija kožnih promjena različita u različitim godinama života. Manifestira se crvenilom i ljuštenjem kože uz subjektivni osjećaj jakog svrbeža. Tvari koje uzrokuju ovakvu reakciju su najčešće hrana (posebno neke namirnice kao kikiriki, školjke, jagode, agrumi, i sl.) i tvari koje dolaze u kontakt s kožom (kreme, sapuni, omekšivači, konzervansi, metali).

DR. PEKEZ: Povećanje stresa povećava veličinu kliničke bolesti, neke kreme se ne smiju stalno koristiti, mora se imati neka ravnoteža.

Liječenje atopijskog dermatitisa

Liječnice su nam objasnile kako se može liječiti atopijski dermatitis.

DR. ČILIĆ: Preduvjet za adekvatno liječenje je dijagnostika, dakle moramo znati koji alergen ili grupa alergena je odgovorna za tegobe. Kad to znamo, određujemo terapiju lokalnim pripravcima, ovisno o stupnju oštećenja kože i superinfekcijama, ali ono što je još važnije informiramo pacijenta što mora ili treba izbjegavati kako bi smanjio mogućnost eskalacije promjena na koži i kako bi što učinkovitije sanirali tegobe.

Kada pacijent zna, to će učinkovitije moći izbjegavati alergene, uz naše upute koje dajemo u pisanom obliku gdje se sve nalazi mogući alergen.

DR. PEKEZ: To je vrlo uporna bolest, uglavnom genetski uzrokovana i povezana s ostalim vrstama alergija, npr. na pelud trave i slično. Osoba koja je alergična na nešto može biti alergična gotovo na sve. To je vrlo iritantno za oboljelu osobu, pogotovo za roditelje čija djeca to imaju jer to toliko smanjuje kvalitetu života ako je uporno i teško, tako da treba probati pronaći uzrok atopijskog dermatitisa i biti vrlo staložen.

Što pomaže kod atopijskog dermatitisa?

Upitali smo liječnice Čilić i Pekez što može pomoći kod atopijskog dermatitisa.

DR. ČILIĆ: Izbjegavati stres i preznojavanje, koristiti odjeću od prirodnih vlakana i sl. Redovito i po uputama koristiti lokalne pripravke, a nerijetko i sistemsku terapiju antihistaminicima i kortikosteroidima.

NET.HR: Pomaže li tu nevenova krema?

DR. PEKEZ: Može, tu je njega kože jako bitna, nevenova krema, Pavlovićeva mast, ove jednostavne jeftine kreme. Ne treba ići u potragu za svim skupocjenim kremama jer većina krema imaju isti sastojak.

NET.HR: Može li se atopijski dermatitis izliječiti, pojavljuje li se samo tijekom proljeća ili ga neki imaju cijeli život?

DR. PEKEZ: Netko ima cijele godine ili cijeli cijeli život u manjoj ili većoj mjeri. Nekome se to događa na samom početku života i više ne znate što ćete. Treba biti strpljiv i s roditeljima i s djecom jer je to začarani krug. Baš je teško.