Prevalencija artritisa koljena u Sjedinjenim Državama udvostručila se u odraslih od Drugog svjetskog rata. Trenutno u Sjedinjenim Državama blizu 20 posto ljudi starijih od 45 godina pati od osteoartritisa koljena.

Dugo se pretpostavljalo da se ta brojka s vremenom mijenja, ali do danas nije bilo studije koja bi to potvrdila. Sada su istraživači s Harvarda konačno uspjeli kvantificirati da se stopa doista povećava. Ali to nije bio najiznenađujući aspekt njihova rada, piše IFL Science.

“Možemo reći da, ako ste rođeni nakon Drugog svjetskog rata, imate otprilike dvostruko veću vjerojatnost da dobijete osteoartritis koljena u danoj dobi nego da ste rođeni ranije”, objasnio je koautor studije Daniel Lieberman u izjavi.

Kako bi testirali kako se prevalencija bolesti promijenila tijekom vremena, znanstvenici su proučavali preko 2500 kostura koji se protežu kroz 6000 godina povijesti.

Zbog načina na koji se osteoartritis koljena manifestira u ljudskom tijelu, pri čemu se kosti u koljenu izravno trljaju jedna o drugu kako bi formirale uglačanu površinu, istraživači su mogli procijeniti njegovu prevalenciju u tri glavna vremenska razdoblja: prapovijesno, rano industrijsko i moderno postindustrijski.

Kretanje je važno za prevenciju

Najvažnija usporedba bila je između posljednja dva od ova tri razdoblja, budući da su istraživači imali pristup golemim količinama podataka o dobi, spolu, tjelesnoj težini svake osobe, pa čak i zanimanju i dobi smrti. To im je omogućilo ispravljanje mnogih čimbenika za koje bismo mogli očekivati ​​da će utjecati na razvoj artritisa koljena, uključujući težinu i dob.

Često se pretpostavlja da je porast artritisa u modernom dobu posljedica povećanja stope pretilosti, kao i jednostavne činjenice da ljudi žive dulje. No, ovo najnovije istraživanje pokazalo je da niti jedan od ovih čimbenika nije utjecao na stopu artritisa koljena, te da čak i kada su oba ispravljena, prevalencija se i dalje povećala nakon Drugog svjetskog rata.

“Osteoartritis koljena nije nužna posljedica starosti. O tome bismo trebali razmišljati kao o bolesti koja se može djelomično spriječiti”, rekao je Lieberman.