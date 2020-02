ŽENA UMJESTO URINA MOKRI ALKOHOL: Nije popila kap u životu, a ima cirozu jetre; razlog je bizaran

Iako je žena negirala da pije alkohol, liječnici su je zbog velikih količina te tvari u urinu maknuli s liste čekanja za transplantaciju jetre i uputili je na liječenje od alkoholizma

Jedna 61-godišnjakinja iz SAD-a boluje od neobičnog i rijetkog sindroma koji joj radi probleme čak i pri liječenju. Naime, ovoj se ženi nakuplja kvasac u mjehuru, a mokraća joj zbog dijabetesa sadrži velike količine šećera. To dovodi do fermentacije i toga da ona urinira alkohol, iako ga ne pije. Njen slučaj je opisan u stručnom medicinskom časopisu Annals of Internal Medicine kao prvi primjer “sindroma urinarne auto-pivovare”.

Kod nje, za razliku od ranijih slučajeva “sindroma auto-pivovare”, nema simptoma pijanstva, jer alkohol ne završava u krvotoku. Liječnici su joj zbog dijabetesa i ciroze jetre preporučili transplantaciju, no maknuli su je s liste primatelja organa i poslali je na liječenje od alkoholizma zbog toga jer su joj nekoliko puta u mokraći pronašli alkohol, prenosi New Scientist.

Ekstremne količine alkohola u urinu

Žena je naposljetku otišla u Prezbiterijansku bolnicu pri Sveučilištu Pittsburgh u Pennsylvaniji, gdje su joj također pronašli alkohol u mokraći, ali ne i u krvi. Nakon tog otkrića, nastavili su s pretragama i otkrili da joj se u mjehuru stvara kvasac. Liječnici su se upitali je li moguće da zbog tolikog šećera, kvasac fermentira i iz tijela izlazi kao alkohol. Proveli su analizu mokraće tako da su jedan uzorak ostavili da odstoji, a u drugi dodali spoj koji zaustavlja fermentaciju.

“U mokraći koja sadrži veliku količinu kvasca razina alkohola porasla je s 40 na 800 miligrama po decilitru. Uzimajući u obzir da test koji bolnica koristi otkriva alkohol u koncentraciji od 20 miligrama po decilitru, to je ekstremna količina. Liječnici su bili šokirani i iznenađeni. No, samoj ženi je laknulo jer su u početku kliničari smatrali da pacijentica nije iskrena o tome konzumira li alkohol, to ju je proganjalo”, rekao je Kenichi Tamama iz prezbiterijanske bolnice.

Tamama i njegove kolege tako su otkrili “sindromu urinarne auto-pivovare”, jer fermentirani alkohol ne ulazi u ženin krvotok, zbog čega ne osjeća uobičajene posljedice opijenosti. Kod “sindroma auto-pivovare”, koji je otkriven 1940. kvasac se javlja u crijevima, a alkohol se apsorbira u krvotok. Drugi stručnjaci smatraju kako novootkriveni sindrom i nije tako rijedak.

Fenomen je možda i češći

“Fascinantno je kako se to može dogoditi i u mjehuru. U početku sam mislio da je to vrlo rijetko stanje, ali što mi se više ljudi javilo, to više shvaćam da vjerojatno ima toga, ali nije dijagnosticirano”, rekao je Fahad Malik sa Sveučilišta Alabama u Birminghamu, koji je već dobio pedesetak poruka ljudi koji su posumnjali da boluju od istog sindroma.

Zbog posljedica koje ta bolest stvara, oboljeli su često meta izrugivanja zajednice, a imaju problema i u vožnji. Iako službenog lijeka za ovaj sindrom nema, liječnici su otkrili kako se pojačana fermentacija u crijevima, ili u ovom slučaju – mjehuru, javlja kada ugljikohidrati dođu u kontakt s kvascima ili nekim vrstama bakterija koje žive u crijevima. Zbog toga se preporuča izbjegavanje hrane bogate ugljikohidratima i pijenje antibiotika koji rješavaju problem preosjetljivosti na crijevne bakterije.