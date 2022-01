Stručnjaci dosad su upozoravali da su glavni znakovi koronavirusa kašalj, gubitak okusa i mirisa te visoka temperatura. No, dio ljudi koji se zarazi omikronom ipak ima nešto drugačije simptome.

Simptomi koje ne smijete ignorirati

Stručnjaci su došli do saznanja da u ušima postoje znakovi koji bi mogli značiti da ste pokupili omikron. Dr. Konstantina Stanković, predsjedateljica Odjela za otorinolaringologiju - kirurgiju glave i vrata na Sveučilištu Stanford, SAD, rekla je da bol u uhu postaje uobičajen znak infekcije, piše The Sun.

Njezin je tim saznao da osobe zaražene Covidom mogu imati simptome na unutarnjem uhu. Kako bi testirali svoju teoriju, tim je rekreirao model unutarnjeg uha i izložio ga Covid testu. Doktorica Stanković je rekla da bi infekcija mogla biti prisutna u ušima i da je vjerojatno došla iz nosa. Naglasila je prednost nošenja maske, jer ako nosite masku, manja je vjerojatnost da će virus proći kroz nos.

"Ako primijetite gubitak sluha ili vrtoglavicu ili zujanje u ušima, odmah se savjetujte s liječnikom. Kod nekih naših pacijenata vidjeli smo da je gubitak sluha jedini znak Covid infekcije", rekla je za 7News.

Podaci Ureda za nacionalnu statistiku (ONS) navode da su najčešće prijavljeni simptomi kašalj, umor i glavobolja. Oni se razlikuju od tri glavna simptoma koronavirusa koje je postavio NHS, a koji se nisu promijenili otkako je Covid stigao u Europu. Važno je da, ako mislite da imate Covid, napravite test i slijedite smjernice za izolaciju.

Iako Covid neće biti blaga bolest za svakoga, većina ljudi koji su imali ovu varijantu kažu da je slična običnoj prehladi.

Postoje četiri prikrivene vrste simptoma

Niz iznimno pozitivnih studija pokazuje da je omikron blaži od ostalih sojeva kod cijepljenih, a prvo službeno izvješće u Ujedinjenom Kraljevstvu otkriva da je rizik od hospitalizacije 50 do 70 posto manji nego kod Delta soja. Stručnjaci su upozorili da postoje četiri simptoma koja možda nećete primijetiti, a to su: osjećaj umora, bol, gubitak apetita i mučnina - sve to mogu biti znakovi Covida.

Iako mogu biti i simptomi neke druge bolesti, važno je da se testirate. Glavni ljekarnik Bootsa, Marc Donovan, predložio je niz jednostavnih koraka koji mogu pomoći u oporavku od omikrona. oOjasnio je da su hidratacija, zdrava prehrana, povećanje unosa vitamina i uzimanje paracetamola važne stvari koje mogu uvelike pomoći u borbi protiv omikrona, piše The Sun.