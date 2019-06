ŠTO SE DOGAĐA S PENISOM KAD OSTARITE: Pet velikih promjena koje bi vas mogle baciti u očaj

Nizak libido i impotencija najočitiji su znaci starenja, ali to ni izbliza nije sve što muški spolni organ prolazi u svom životnom vijeku

Starenje ne zaobilazi ni naše intimne dijelove, pa tako i penis i vagina stare kao i mi. Penis stari podjednako kao i cijelo tijelo, iako je to muškarcima ponekad zaista zastrašujuće. Pa, evo što se događa s muškim spolnim organom kada njegov vlasnik uđe u određene godine života.

Mijenja se veličina penisa

Tijelo se regulira uz pomoć testosterona. Sigurno se sjećate puberteta kada ga je vaše tijelo počelo obilno proizvoditi i njegova je razina bila izrazito visoka od početka puberteta do ranih 20-ih. Kada napunite 40 godina, testosteron značajno pada, a to može dovesti do promjene u veličini penisa, odnosno njegova smanjenja. Ukoliko imate više masti u predjelu trbuha iznad pubične kosti, koža počinje visjeti i tako čini da vaš penis izgleda manji.

Penis može postati zakrivljeniji

Ima mnogo različitih oblika penisa, kao što su oblik banane ili paprike. Bez obzira na to je li ravan ili zakrivljen, vaš penis može postati zakrivljeniji nego inače kako starite. Ova zakrivljenost nerijetko je posljedica Peyronijeve bolesti, kada se tkivo kao ožiljak gomila u penisu. Do ovoga dolazi uslijed povrede tijekom seksa i obično pogađa muškarce u dobi između 40 i 60 godina.

Problem s erektilnom disfunkcijom

Impotencija pogađa 50 – 55 posto muškaraca od 40 do 70 godina starosti, ali nije ograničena na ovu starosnu kategoriju. Uzroci mogu biti različiti – od fizičkih, psihičkih ili njihove kombinacije. Nemogućnost da doživite erekciju s vremena na vrijeme je normalna pojava i može biti zbog stresa, anksioznosti ili previše alkohola. Ako se, pak, događa često, moguće je da je uzrok hormonski, visoki krvni tlak ili lijekovi koje pijete.

Testisi se mogu spustiti i smanjiti

Kada vam se sroza razina testosterona, onda se smanji i proizvodnja sperme, pa se tako posljedično smanjuju i testisi. Neki muškarci primjećuju i to da su im se testisi spustili, što je dijelom posljedica gubitka elastičnosti kože, a nekima su testisi i prirodno spušteni. Možete raditi posebne vježbe kako biste ojačali ovaj dio tijela, a nerijetko se muškarci podvrgavaju i plastičnim operacijama.

Stidne dlake postaju rjeđe i sijede

Ovo je samo još jedan znak da razina testosterona u vašem tijelu pada. Više se ne morate depilirati i brijati. Najveći su problemi oni koji su vezani uz bol u penisu i testisima ili oticanje genitalija. Bilo koja promjena koja dovodi do pojave neugodnosti razlog je da se javite liječniku. Bit će vam od koristi i da porazgovarate s nekim starijim muškarcem i vidite kroz kakvo iskustvo je on prošao.