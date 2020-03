BIO JE POTPUNO ZDRAV, ALI VIRUS GA JE SMLAVIO: ‘Sva sreća da sam u bolnici, korona je brutalna’

Amerikanac Michael Bane opisao je simptome koje je dobio nakon što se zarazio koronavirusom

Ako koronavirus može potpuno smlaviti sasvim zdravu osobu, zamislite što tek čini kroničnim bolesnicima i starijim ljudima sa slabijim imunitetom.

Konkretno, Amerikanac Michael Bane bio je potpuno zdrav i redovito je vježbao, ali je ipak pokleknuo pred zarazom. Kako bi upozorio druge na opasnost koja vreba u cijelome svijetu, svoje je iskustvo podijelio na Facebooku.

“Korona je brutalna i ne sumnjam da vas može ubiti. Svatko tko kaže da je kao obična prehlada, ima ili puno drugačije osobno iskustvo od mene ili vjeruje informacijama s interneta”, napisao je i otkrio da se vjerojatno zarazio kada je išao na rutinski liječnički pregled. U čekaonici je sreo čovjeka koji je nekoliko dana poslije objavio da je pozitivan na koronavirus.

‘EVO KAKO VI SAMI MOŽETE ZARAZITI ČAK 59.000 LJUDI’: Liječnik objasnio razliku između gripe i koronavirusa na totalno drugačiji način

Curenje iz nosa, bolno grlo, kašalj…

Bane je opisao i blage simptome koji su se kod njega pojavili, a kojima u početku nije pridavao preveliku pozornost.

“Kod kuće sam jeo začinjenu kinesku hranu (i zanemario bilo kakvu očitu ironiju) kada mi je nos počeo lagano curiti. Pretpostavio sam da je od tople i kisele juhe. Prestao je curiti u roku od sat vremena. Sljedećeg jutra je opet počeo curiti, ali gotovo nezamjetno”, ispričao je.

“Već sljedećega dana me počelo boljeti grlo. Kašljao sam malo, ali sam mislio da je i to zbog toga što mi je curio nos ili eventualno od alergije (iako nisam znao na što sam alergičan). Smatrao sam se odgovornim jer sam se držao dalje od svih i jer pred drugima nisam kašljao”, priznao je.

“Kašalj mi je postajao sve uporniji. Upala grla je još gora, ali opet brzo odlazi. Nos mi je prestao curiti. Google kaže da bi mogao biti COVID-19, ali i sto drugih stvari. Stalno se bacam i okrećem po krevetu pokušavajući ublažiti bol u leđima na lijevoj strani, ali ništa ne uspijeva. U jedan sat ujutro mi se učini da to možda nije normalna bol”, prisjetio se.

Kada mu se pojavila i vrućica, Michael kaže da je odmah nazvao epidemiološku službu.

NOVI SIMPTOM ZARAZE KORONAVIRUSOM: ‘U slučaju pojave anosmije treba odmah nazvati liječnika i izbjegavati samoliječenje’

Teško disanje i pucketanje u plućima

“Stalno dobivam poruku ‘zauzeti smo, pokušajte ponovno kasnije’. Napokon sam uspio dobiti liječnicu. Ona analizira moje simptome i okolnosti i kaže da bih se trebao testirati. Šalje zahtjev u bolnicu i kaže da će me testirati u roku od pet dana. Rekla mi je da odmah krenem u Hitnu pomoć ako osjetim teškoće u disanju”, objasnio je.

Kada je došao na testiranje u bolnicu, Michael tvrdi da je liječnik izgledao kao da je spreman za ulazak u Černobil. “Pitao me kako sam, a ja nisam znao što da mu kažem”, otkrio je na Facebooku.

“Disanje je postajalo sve teže, ali nisam se osjećao baš nadomak smrti. Rukama sam stiskao vrat jer nisam mogao disati. Tri dana nisam jeo. Tuširanje i brijanje postali su totalno nevažne stvari zbog moje slabosti. Supruga mi viče da moram u bolnicu. Ne želim to jer još nisam dobio rezultate testa. Šalje mi priču o 39-godišnjaku koji je umro čekajući svoje. Okej, to zvuči zastrašujuće. Prihvaćam i pakiram se za bolnicu”, objasnio je.

INFORMIRAJTE SE NA VRIJEME: Evo kako simptomi koronavirusa izgledaju iz dana u dan i koliko bolest traje

“Telefon mi zvoni. Ministarstvo zdravlja zove da mi kaže da sam pozitivan na COVID-19. Smijem se i odgovaram da sam im to mogao i sam reći. Srećom da sam već u bolnici jer osjećam da ću umrijeti. Pokušavam razmišljati o tome kada sam zadnji put bio bolestan. Bilo je to vjerojatno prije 40 godina kada sam imao meningitis. Liječnici su mislili da će me meningits ubiti. Nisu očekivali ovo jednoga dana. Ulazim u Hitnu pomoć i tamo mi kažu da imam bilateralnu upalu pluća. To objašnjava pucketanje koje sam čuo pri udisanju zraka”, nastavio je.

“Mogao sam umrijeti. Ljudi su umrli. Ljudi će umrijeti. To mogu biti ljudi koje volite. Molim vas da ostanete kod kuće. Ovo je grozno, brutalno, pogubno. Zaštitite ljude do kojih vam je stalo najbolje što možete. Volim vas sve”, poručio je Bane za kraj svim svojim prijateljima na Facebooku.