Vix Munro (59) iz engleskog Somerseta, koja radi kao financijska savjetnica, otkrila je pametni i jednostavni trik pomoću kojeg je u periodu od šest mjeseci uštedjela više od 900 eura za božićni shopping, piše The Sun.

Vix uvijek smišlja različite načine štednje, a posljednjih šest i pol mjeseci provela je isprobavajući trik "posljednje znamenke".

"Mnogi ljudi štede jedan euro dnevno ili deset eura tjedno, no meni se sviđa metoda 'posljednje znamenke' jer je malo drugačija i štednju čini zabavnijom. To je jednostavan način za izgradnju navike štednje. Primjenom ovog trika uspjela sam uštedjeti preko 900 eura. To je novac koji mogu ostaviti za božićne troškove i da možemo uživati ​​sljedeći mjesec", otkrila je.

Štednja putem metode "posljednje znamenke" vrlo je jednostavna. Trebate samo provjeriti stanje vašeg računa na kraju svakog dana, a zatim dodati posljednju znamenku na vaš štedni račun ili u vašu teglicu ili kuvertu. Primjerice, ako na računu imate 375 eura, tada na račun koji vam služi za štednju stavite 50 centi ili 5 eura.

Svakom euru dajte svrhu

Kada štedite metodom "posljednje znamenke", bit će dana kada ne morate ništa štedjeti jer stanje vašeg računa završava s nulom. "Ali bit će i dana kada ćete morati spremiti 9 eura na štedni račun", rekla je Vix koja je tjedno prosječno uštedjela oko 35 eura, što je mjesečno iznosilo oko 140 eura.

Vix od svibnja ove godine štedi metodom "posljednje znamenke. "Tijekom tjedana i mjeseci novac se počinje nakupljati. Sviđa mi se činjenica da sam završila s više od 900 eura ušteđevine prije prosinca", rekla je.

Vix je otkrila i kako steći naviku stavljanja novca na stranu. "Postoji mnogo različitih metoda, pa morate pronaći onu koja vam najviše odgovara. Štednja putem trika 'posljednje znamenke' vrlo je izvediva, ali također pomalo podsjeća na igru. Ako štednju možete učiniti zabavnom, tim bolje", rekla je.

Ključ je, dodaje Vix, redovito odlaganje novca. "Ušteda po malo i često čini velike troškove puno pristupačnijim. Ipak, važna je stvar osigurati da svoju ušteđevinu držite odvojeno od svoje svakodnevne potrošnje. Inače postoji rizik da ćete posegnuti za svojom ušteđevinom", istaknula je.

Vix tvrdi da je dobar način da se otkloni to iskušenje da se svakom euru da svrha. To znači da svojim kuvertama ili teglicama u kojima držite ušteđevinu date određeni naziv kako biste točno znali za što štedite.

