Muškarac imena Jonah Falcon ima najveći penis na svijetu - nešto malo više od 34 centimetra u erekciji. Sada je podijelio fotografiju uspoređujući svoju alatku s krastavcem. Ne brinite, na fotografiji nije prikazao svoj ud, piše Lad Bible.

"Malo sam dulji i puno puno deblji", napisao je Jonah Falcon. Ulazeći malo detaljnije u usporedbu povrća s falusom, Jonah je rekao:

"Morao sam imati sliku - otprilike sam iste dužine, ali puno deblji, debljine sam zapešća. Ne natječem se, jednostavno uživam u tome da usrećim ili nasmijem ljude", kaže Jonah.

U intervjuu za The Sun rekao je da je spavao s poznatim zvijezdama koje su osvojile Oscara. Falcon je također priznao da je obavljao autofellatio u dobi od 10 do 18 godina, ali zbog bolova u leđima u gornjem dijelu leđa to više nije opcija.

Izlazio u uskim hlačama kako bi šokirao ljude

Tijekom intervjua za salon.com iz 2014. godine prisjetio se mlađih dana. Tada se osjećao ugodno u uskim hlačama dok je šetao New Yorkom te pokazivao koliko je obdaren: 'Izlazio sam u uskim hlačama kako bih šokirao ljude', izjavio je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Imaš priču? Javi nam se! Pošalji priču

No, danas živi povučenim životom sa cimerom. Igra videoigre u slobodno vrijeme i povremeno se seksa. Seks za njega više nije prioritet, a ne zanima ga niti to da ima dugu i ozbiljnu vezu. Za sebe čak kaže i da je aseksualan.

Na pitanje kad je prvi put i zašto izmjerio svoj penis, odgovara da je to bilo kad je imao deset godina, a učinio je to tek tako, iz znatiželje. Da ima penis iznadprosječne veličine shvatio je nakon što je čitao jednu od knjiga za adolescente:

"U knjizi su to spomenuli pa sam usporedio. Tada nisam previše razmišljao o tome", rekao je te nadodao da nije previše mario za to i da se nije uspoređivao sa svojim vršnjacima, ali da su drugi to radili.

"Bili su vrlo impresionirani, ali meni nikad ništa nisu rekli. Pričali su iza mojih leđa. Rekli su mi to godinama poslije", rekao je muškarac koji je obećao svoj penis nakon smrti dati Icelandic Phallological muzeju.

Seksao se s Oskarovkama

Na pitanje što njegova obitelj misli o njegovom slavnom penisu, rekao je da ne voli raspravljati o tome.

Iako je prije često hodao u uskim hlačama kako bi šokirao ljude, danas to rijetko radi jer je, kako kaže odrastao i postao zreliji, a nadodao je i da ne izgleda tako dobro kao prije kad je bio mlađi.

"Kad imaš dvadesetak godina i kad si mršav, možeš se seksati sa svima koje ti se sviđaju. Danas sam izbirljiviji", objasnio je.

O svom romantičnom životu kaže da se povremeno seksa i da ima druge brige:

"Imao sam dovoljno seksa u životu, toliko da ga više ne trebam kao drugi muškarci. Seks mi više nije prioritet. Ako mi treba, seksat ću se, ali to više nije kao prije. Imao sam i previše seksa, sad sam usporio".

Na pitanje kako su njegove partnerice reagirale na njegov veliki penis, odgovorio je:

"Šokirano. Zapanjeno, Gladno. Mnoge su ga voljele zgrabiti objema rukama. Bile bi fascinirane".

O gubitku nevinosti

Otkrio je da je nevinost izgubio kad je imao deset godina:

"Partnerica je imala snažne reakcije. Ja sam bio zbunjen. Tada nisam baš shvaćao što se događa. Imao sam deset godina i penis mi je bio velik 20 centimetara".

Nikad nije poželio imati manji penis

Između ostalog, otkrio je i da nikad nije poželio imati manji penis te da nikad nije želio snimati porniće.

"Mislim da bih već bio mrtav da se bavim pornografijom. Velik broj pornoglumaca počini samoubojstvo, a za mene je ova situacija ionako depresivna. Osim toga ne mogu se seksati ispred ljudi, to me ne privlači".

Jonah Falcon ističe i da ne mari za to ako se pojavi netko s većim penisom. Nadodaje da jedino mari za to je li partnerica uživa u seksu i da li se ljudima sviđa kad se odluči pokazati.

Rekao je da je nešto i zaradio zahvaljujući slavi te da ga ne umaraju pitanja i razgovori o njegovom penisu:

"Radije pričam o tome nego o problemima u životu".