"Svima je vrlo dobro poznata pojava kada bezobrazni muškarci ženama šalju slike svojih penisa. To je postalo prihvatljivi dio kulture spojeva, ali muškarci ne dobivaju otkaz zbog tih slika. Te se snimke ne smatraju pornografskim. Ipak, moje golišave snimke smatraju se pornografskim, pogrešnim i sramotnim, čak i opasnim", istaknula je za podcast "20 Minutes Of Your Time".