Nakon što je Zastupnički dom SAD-a odobrio prijedlog zakona o ukidanju TikToka u toj državi, mnoštvo se korisnika žestoko pobunilo.

Na TikToku se može naći veliki broj objava u kojima influenceri ne mogu vjerovati da bi se ovakvo što stvarno moglo dogoditi, odnosno da je moguće da te platforme više neće biti, a najveći je problem u tome što je većini ona veliki izvor zarade.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Postoji veliki broj ljudi koji su dali otkaz na svom stalnom poslu kako bi postali influenceri. Nadam se da se ovo neće dogoditi. Ne mogu spavati dok razmišljam o tome", rekla je Kim u svojem videu na TikToku ispod kojeg su se i ostali influenceri složili kako bi ovo za njih bio veliki financijski gubitak s kojim bi se teško nosili.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nisu najbolje shvatili o čemu se radi?

Jedna je influencerica ovu vijest iskoristila za morbidnu šalu, pa je tako u svojoj snimci rekla da bi ovo mogla biti njezina posljednja objava. Na TikToku, naravno.

Ipak, nije joj jasno zašto je podignuta tolika prašina.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"U najgorem slučaju, imamo još šest mjeseci jer se u tom razdoblju TikTok mora prodati. To je tek u desetom mjesecu. Ako je to zaista najgora stvar koja se može dogoditi, influenceri još stignu prikupiti pratitelje na drugim platformama umjesto na TikToku, kao što je to slučaj sada", govorila je jedna korisnica društvene mreže, a drugi se korisnik čudom čudio cijeloj hordi ljudi koji su pogrešno shvatili cijelu situaciju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Da objasnim, TikTok neće magično nestati. Kineska ga tvrtka u šest mjeseci mora prodati američkoj tvrtki kako bi imali veću kontrolu nad njime, što nije nužno dobra stvar. Svi znamo da će se TikTok takvim postupkom promijeniti i moguće je da će ga potencijalno uništiti. U svakom slučaju, bez straha. Neće odmah nestati", rekao je u svojoj objavi influencer Chris.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Senzacija iz spavačih soba Hrvatsa!istraživanje otkrio šokantne detalje o seksu: 'Ljudi pričaju o jednoj noći...'