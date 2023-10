Čak i medvjedi žude za talijanskom gozbom s vremena na vrijeme! U srijedu je crni medvjed provalio u kuću u Connecticutu u SAD-u, lutao je po kući i pronašao pladanj sa smrznutim lazanjama.

Snimku provale snimila je sigurnosna kamera vlasnice kuće Helene Richardson i prikazuje medvjeda kako ulazi u kuću 35 minuta, probija vrata s mrežicom, stiže u kuhinju i bježi kroz kuhinjski prozor.

Na snimci se medvjed prvo vidi u predsoblju kuće, a na kraju skreće lijevo prema kuhinji, gdje je životinja krenula prema hladnjaku. Čim je crni medvjed stigao do hladnjaka, životinja je stala na stražnje noge, otvorila ladicu zamrzivača i neprimjetno ustima zgrabila smrznute lazanje.

Nakon što je hranu osigurao, medvjed je ostavio otvorenu ladicu zamrzivača i zaustavio se na vrhu vrata zamrzivača kako bi došao do otvorenog prozora. Naposljetku, medvjed je uspio pobjeći kroz otvoreni kuhinjski prozor i skočiti na vanjsku terasu, dok je nosio lazanje sa sobom.

Maznuo lazanje iz zamrzivača

Kad je divlja životinja ušla u rezidenciju u Connecticutu, nikoga nije bilo u blizini. Međutim, vlasnica kuće, Richardson, rekla je za CBS 58 da je vidjela medvjeda kako luta oko njezine kuće nakon što ju je Ring zvono obavijestilo na poslu, piše People.

“Znala sam da u to vrijeme nitko ne smije biti kod kuće. Pa sam provjerila i bio je to medvjed,” rekla je. "Možete ga vidjeti kako ide od sobe do sobe, izgledao je kao da mu je ugodno kao što je i meni u mojoj kući."

"Vrlo je teško povjerovati", dodla je Richardson. “Mama mi je napravila lazanje, ostavila sam ih u zamrzivaču i medvjed ih je samo uzeo.”