Trbušnjaci su vježba koja cilja trbušne mišiće i jedna su od najpopularnijih vježbi za jačanje trbušnih mišića. Međutim, mnogi ljudi ne znaju da pravilno disanje igra veliku ulogu u ovoj vježbi. No, kako izgleda pravilno disanje kod trbušnjaka?

Kod trbušnjaka, važno je disati kroz nos i izdahnuti kroz usta. Prilikom dizanja trupa, treba udisati kroz nos i koncentrirati se na duboko disanje, što će omogućiti maksimalan unos kisika u tijelo i pomoći u jačanju mišića. Kada se spuštate, polako izdahnite kroz usta, što će pomoći u aktivaciji trbušnih mišića i učinkovitom izvođenju vježbe.

Udisanje kroz nos i izdahivanje kroz usta pomaže u povećanju kisika koji dolazi do mišića, što povećava njihovu snagu i izdržljivost. Također, pravilno disanje pomaže u održavanju stabilnosti tijela i smanjenju rizika od ozljeda. Neki ljudi često zadržavaju dah dok izvode trbušnjake, što dovodi do povećanog stresa na srce i pluća. To također otežava izvođenje vježbe i povećava rizik od ozljeda. Stoga je važno pravilno disati tijekom trbušnjaka.