Svi pametni telefoni imaju određeni način zaštite osobnih podataka, a to je najčešće lozinka. No, ponekad se može dogoditi da ste zaboravili lozinku na mobitelu. No, ne brinite. Postoji jednostavan odgovor na pitanje što napraviti kada zaboravite lozinku na mobitelu.

Svi android mobiteli imaju jednostavan i efikasan način otključavanja mobitela bez lozinke. Ono što je potrebno napraviti kada zaboravite lozinku na mobitelu je unijeti pogrešnu na zaključanom zaslonu lozinku pet puta. Nakon pet pogrešnih pokušaja pojaviti će se gumb na kojem piše „Zaboravljena lozinka“. Kliknite na taj gumb.

Posljednji korak koji je potrebno napraviti kada zaboravite lozinku na mobitelu je unijeti korisničko ime i lozinku Google računa koji je povezan sa vašim mobitelom. Pratite sljedeće korake za potpuno otključavanje mobitela bez lozinke.