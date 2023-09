Nakon što je ugledala živog jastoga u akvariju (iz kojeg uzimaju životinju za jelo) na ulazu u talijanski restoran, jedna turistica odlučila je spasiti barem jednog od njih. Žena je posjetila restoran Gente di Mare na obali Sardinije.

Restoran poslužuje jastoge iz spremnika ispunjenog vodom, i to uz špagete ili uz 'alla Catalana', što uključuje kuhanje i ukrašavanje jastoga umakom od rajčice, luka, limunova soka, crnog papra i soli. Možda zvuči kao jako fino jelo svim ljubiteljima morskih plodova, ali ova žena nije bila zainteresirana za konzumaciju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Antonio Fasolino, koji je vlasnik restorana sa svojim bratom Gianlucom, rekao je za The Telegraph: “Gospođa je ušla u naš restoran i odmah ju je iznenadio akvarij koji imamo na ulazu. Pitala me može li osloboditi jastoga i pustiti ga u more. Prvo sam mislio da se šali, ali onda sam vidio da je ozbiljna. Rekao sam, 'za mene to nije problem!'"

POGLEDAJTE VIDEO: Arena još uvijek nije dio prestižne UNESCO-ve liste

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Fasolini je uzeo jastoga iz akvarija i stavio ga na vagu. Bio je to najveći jastog u akvariju, a ženu je to koštao 200 eura. Pristala je dati novac u zamjenu za jastoga koji će biti dostavljen na njezin stol u kanti, nekuhan i neozlijeđen.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nakon što je stigao na njezin stol, žena je inzistirala da ona bude ta koja će osloboditi jastoga.

"Htjela je to učiniti kao neku vrstu dobrog djela", rekao je Fasolino. "Stavili smo ga u kantu i gospođa ga je pustila u more dok je njezin suprug snimio video da zabilježi trenutak."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Vlasnik restorana rekao je da se žena činila 'vrlo dirnutom' nakon što je izvukla jastoga iz posude, pomilovala ga je i rekla nekoliko riječi. Čim je stvorenje upalo u vodu, otplivalo je.

Nakon toga, Fasolino je rekao da ga je žena zagrlila kako bi zajedno proslavili taj trenutak.