Ako želite povećati sagorijevanje kalorija u kratkom vremenskom razdoblju, trčanje uz stepenice jedna je od najboljih i najučinkovitijih vježbi. Osoba od 140 kilograma sagorjet će 889 kalorija po satu trčeći uz stepenice.

Za usporedbu, jedan sat veslanja uz snažan napor sagorijeva 476 kalorija, a jedan sat vožnje biciklom uz snažan napor sagorijeva 603 kalorije.

Vaše tijelo na trčanju uz stepenice

Trčanje stepenicama učinkovit je trening visokog intenziteta koji gradi brzinu, snagu, agilnost i kardiovaskularnu kondiciju. Trčanje stepenicama učinkovito je jer cilja na mnoge velike skupine mišića.

To zahtijeva ekstenziju i abdukciju kuka, ekstenziju koljena, fleksiju kralježnice i fleksiju gležnja, što znači da vaša stražnjica, kvadriceps i okolni mišići imaju izvrsnu vježbu. Vježbanje trčanja stepenicama možete završiti na stadionu, u parku ili u vlastitom stambenom kompleksu. Odaberite broj stepenica ili odredište koje želite pretrčati. Trčite gore i natrag, odmarajući se tri puta duže od vremena koje vam je trebalo da se popnete uz stepenice.

Ponavljajte ovaj ciklus za vrijeme vježbanja. To može varirati od 30 minuta do sat vremena, ovisno o vašoj razini kondicije. Kako se usavršavate, možete se izazvati penjanjem uz više stepenica ili povećanjem trajanja vježbanja. Trčanje uz stepenice izvrstan je način da začinite svoju fitnes rutinu, ali najbolja vježba razlikuje se od osobe do osobe. Važno je pronaći nešto u čemu uživate, pa ćete ostati motivirani da se toga pridržavate. Eksperimentirajte s raznim vježbama kako biste sačuvali kondiciju.

Ako otkrijete da uživate u trčanju stepenicama, dodajte to u svoju rutinu vježbanja kako biste povećali intenzitet mišića.