Preskakanje lanca na biciklu je problem koji se javlja kada se lanac neuspješno prebacuje s jednog zupčanika na drugi. To se obično događa kada je lanac preopušten ili kada se nepravilno mijenjaju brzine. Ovo može biti frustrirajuće za bicikliste i može dovesti do ozbiljnijih problema s biciklom. No, kako popraviti preskakanje lanca na biciklu?

Ako primijetite preskakanje lanca na biciklu, prvo provjerite da li je lanac dobro namazan i pravilno zategnut. Ako je lanac preopušten, podesite ga prema uputama proizvođača. Ako se problem i dalje javlja, provjerite jesu li zupčanici na stražnjem kotaču i prednjem dijelu bicikla pravilno poravnati i jesu li zubi na lancu oštećeni.

U slučaju da zupčanici nisu pravilno poravnati, potrebno je podešavanje. Ako su zubi oštećeni, možda će biti potrebno zamijeniti cijeli lanac. Također, ako je lanac star ili pretrpio ozbiljno habanje, također može dovesti do preskakanja lanca. U tom slučaju, možda će biti potrebno zamijeniti lanac ili cijeli pogon bicikla. Važno je redovito održavati svoj bicikl, uključujući redovito provjeravanje i čišćenje lanca.