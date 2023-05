Ronjenje je popularan sport koji privlači mnoge ljude. Omogućuje vam da otkrijete skrivene dijelove podvodnog svijeta i doživite nevjerojatne poglede na životinje i biljke koje žive pod morem. No, postoji nekoliko vrsta ronjenja koje možete izabrati, ovisno o vašim interesima i razini iskustva.

Jedna od najpopularnijih vrsta ronjenja je rekreativno ronjenje. Ovo je opuštena vrsta ronjenja koja uključuje istraživanje podvodnog svijeta na manjoj dubini i bez strogih ograničenja. Također postoji i tehničko ronjenje, koje je napredniji oblik rekreativnog ronjenja i obično se izvodi na većim dubinama. Osim rekreativnog ronjenja, postoji i sportsko ronjenje.

Sportsko ronjenje je vrsta ronjenja koja se natječe na različitim disciplinama kao što su ronjenje na dah, ronjenje s bocama i skokovi u more. Ronjenje na dah je izdržljivostna disciplina u kojoj se natjecatelji natječu koliko dugo mogu ostati pod vodom bez daha. Ronjenje s bocama uključuje korištenje opreme za disanje, dok skokovi u more uključuju skakanje s visokih mjesta u more. Ovo su najpopularnije vrste ronjenja, a za početnike ronioce se preporuča rekreativno ronjenje kako bi navikli na osjećaj tijela pod vodom.