Poker sa 5 karata je jedna od najpopularnijih varijanti pokera, a igra se sa standardnim špilom od 52 karte. Cilj igre je osvojiti pot, koji se sastoji od uloga svih igrača. No, koja su pravila pokera sa 5 karata? Igra pokera počinje tako što svaki igrač dobiva 5 karata licem prema dolje.

Nakon toga slijedi prva runda klađenja, a zatim se igrači mogu odlučiti za zamjenu nekih ili svih svojih karata u nadi da će poboljšati svoju ruku. Nakon zamjene karata slijedi druga runda klađenja, nakon čega igrači koji nisu odustali moraju otkriti svoje karte. Igrač s najjačom rukom osvaja pot.

Postoji nekoliko kombinacija ruku u pokeru sa 5 karata, a najjača ruka je kada igrač ima pet karata istog simbola od 10 do asa. Slijedi ruka sa pet karata istog simbola u nizu, a zatim ruka sa četiri karte iste vrijednosti. Ostale jače ruke su full house, flush, straight, three of a kind, two pair i jedan par.