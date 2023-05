Blackjack je popularna kartaška igra koju igraju jedan ili više igrača protiv djelitelja. Cilj igre je dobiti što bliže vrijednosti 21 od ukupne vrijednosti karata u ruci, ali ne prelaziti tu vrijednost. Igrač koji dobije točno 21 pobjeđuje automatski, a ako nitko ne dostigne taj broj, igrač s najbližom vrijednošću pobjeđuje. No, kako brojati karte u blackjack?

Brojanje karata u blackjacku je metoda za praćenje karata koje su ostale u špilu nakon što su neke karte već podijeljene. Brojanje karata može pomoći igračima da predvide koje su karte još uvijek u špilu i tako prilagode svoju strategiju i odluke o stavljanju uloga.

Postoje različite tehnike brojanja karata, ali osnovna ideja je da igrači prate vrijednosti karata koje su izvučene iz špila i pokušaju procijeniti koliko visok ili nizak postotak visokih karata 10, dečko, dama, kralj i as je još uvijek u špilu. Ako procijene da ima puno visokih karata, vjerojatno će povećati svoj ulog jer postoji veća šansa da će dobiti dobru ruku. Ako procijene da ima puno niskih karata, vjerojatno će smanjiti svoj ulog jer postoji veća šansa da će izgubiti. Iako brojanje karata nije ilegalno, mnogo kasina će pokušati spriječiti igrače da to rade. To može uključivati korištenje više špilova karata, stalno miješanje karata, pa čak i protjerivanje igrača koji se sumnja da koriste ovu tehniku.