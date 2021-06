Savjeti za sigurno korištenje interneta pomoći će vam da se sigurno osjećate prilikom korištenja interneta, bez opasnosti od krađe identiteta, prevara i slično. Što je važno za sigurno korištenje interneta?

Kako biste bili sigurni na internetu nikako nemojte ostavljati svoje osobne podatke (ime i prezime, adresu, broj telefona) svugdje gdje će vas to tražiti osim ako ste sigurni da je to pravo mjesto. Na društvenim mrežama komunicirajte samo s osobama koje poznajete, nemojte slati svoje fotografije ili video nepoznatim osobama jer nikada ne znate tko se ustvari krije iza osobe koja se predstavalja. Na internetu često se mogu naći lažni profili i ljudi koje se lažno predstavljaju kako bi došli do nekih svojih ciljeva. Zato je važno izbjegavati komunikaciju s nepoznatim osobama.

Nikada nemojte ostavljati svoje lozinke na vidljivom mjestu, a također kod internet kupnje nikada nemojte ostavljati svoje osobne podatke i podatke bankovne kartice da se zapamte za sljedeću kupnju. Što se tiče korištenja bankovnih kartica, najbolje je koristiti prepaid kartice na koje uplatite novce i koliko novaca ima oni se troše, kako ne bi netko ukrao vaš identite i trošio novce s vaše kreditne kartice.

Savjeti za sigurno korištenje interneta pomažu da se sigurno osjećate na internetu, ali vrlo je važno biti oprezan i paziti što gdje upisujete i s kim komunicirate.