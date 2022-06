Rock glazba je žanr glazbe koji je vrlo popularan i može se pratiti do rock and rolla iz 1950-ih. Rock glazba se nastavila razvijati od ranih dana rock and rolla, ali električna gitara nastavlja igrati središnju ulogu u svakom podžanru glazbe koji je proizašao iz rock glazbe. Mnogi ljudi misle da su rock and roll i rock jedna te ista stvar. Međutim, unatoč tome što se smatra potomcima rock and rolla 40-ih i 50-ih, postoje neke razlike između rocka i rock and rolla.

Rock and roll

Bilo je to 1940-ih kada je nova generacija Amerikanaca počela plesati na novu melodiju koja se razlikovala od glazbe koju je slušala njihova starija generacija. Ovo je bio Rock and Roll, vrsta glazbe koja ne samo da je imala ritam nego i brži ritam da bi se čovjek mnogo lakše zapeo na plesni podij od glazbe prošlih godina. Rock and roll glazba je bila jednostavna, bazična i vrlo nevina što se očituje i iz tekstova i ritmova koji su pratili pjesme.

Rock

Rock glazba je vrlo popularan žanr glazbe koji je evoluirao iz rock and roll glazbe 1950-ih i 60-ih godina. Teško je dati univerzalno prihvaćenu definiciju rock glazbe, ali ljudi znaju kada slušaju rock glazbu s naglaskom na električnu gitaru, bubnjeve, ritmove i glasne i ljute vokale. Rock glazba nastavila je evoluirati od opojnih dana rock and rolla s Elvisom Presleyem koji je simbolizirao raspoloženje, nade i težnje cijele generacije Amerikanaca 1950-ih.

Glavna razlika između rocka i rock and rolla je sljedeća. Rock and Roll je bio jednostavniji i imao je nevine tekstove, dok je rock postao agresivan i glasan postupno od vremena Beatlesa 60-ih do Led Zeppelina 70-ih. Rock glazba ima mnogo podžanrova kao što su Heavy metal, Indie Rock, Acid Rock, Punk Rock i tako dalje. Rock and roll je bio lakši i više je tapkao nogom od današnje rock glazbe.