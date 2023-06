Da biste se riješili viška kilograma, pomoći će uravnotežena prehrana i tjelovježba. Osim trčanja ili hodanja, za mršavljenje je odličan i aerobni trening. Uz relativno kratke aerobne treninge za mršavljenje, kilogrami padaju gotovo sami od sebe, sve dok pravilno trenirate. Ovdje pronađite primjer aerobnog treninga za mršavljenje.

Ako želite smršaviti aerobnim vježbama, trebali biste redovito vježbati oko 30 do 60 minuta. S tjelesnom težinom od oko 70 kilograma sagorijevate prosječno 225 kilokalorija (kcal) svakih pola sata. Međutim, koliko ćete kalorija zapravo sagorjeti ovisi o raznim čimbenicima, uključujući spol, težinu i visinu. S obzirom na to da sagorijevanje masti u aerobiku počinje tek nakon 10 do 20 minuta, nemojte trenirati prekratko i nemojte se potpuno iscrpiti. Inače postoji rizik da uopće nećete sagorjeti masnoće. Evo jedan primjer vježbe za aerobni trening za mršavljenje.

Jumping jacks je jedna od najpopularnijih vježbi za aerobni trening za mršavljenje. Izvodi se tako da stanete uspravno sa stopalima blizu jedno uz drugo, ramenima unazad i rukama spuštenim uz tijelo. Držite prsa i glavu gore, i uvijek gledajte naprijed. Lagano savijenih koljena skočite raširivši noge. Dok skačete, ispružite ruke širom i iznad glave. Započnite svoj aerobni trening za mršavljenje već sad.