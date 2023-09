Neki od nas žele znati smisao života, drugi žele znati koliko bi nečega mogli pojesti ili popiti prije smrti. Međutim, vrlo malo nas je spremno uložiti sate i sate koji bi nam pomogli da saznamo odgovor na ta velika – i često glupa – pitanja. To se svakako ne odnosi na Tima Yarrowa.

Još u studenom 2002. južnoafrički ronilac odlučio je prihvatiti veliki izazov kada je pristao sjediti u malom bazenu uronjenom pod vodu punih 10 dana. Sve se odvilo prije dvadesetak godina, a rezultat je bio šokantan. Na kraju su njegove ruke bile potpuno izobličene.

Ako ste vidjeli što se događa s vašim rukama nakon što provedete samo možda 45 minuta u kadi, zamislite kako bi izgledale nakon što su u vodi duže od tjedan dana. Nije lijep prizor. Yarrow se morao baš žrtvovati.

Hranili su ga kroz cijev, a sav njegov izmet mu je također odveden kroz cijev, pomoću katetera. Za njega to sigurno nije bio praznik. Na kraju je saznao da može ostati pod vodom toliko dugo, iako to vjerojatno više nije želio ponoviti. Pritom je Yarrow oborio rekord koji je stajao još od 1986. godine. Također je naučio da vaše ruke pritom pretvara u čudne, odvratne naborane cjevčice od mesa. Na našu sreću, postoji objašnjenje zašto se to događa.

Ruke su mu se izobličile

Cijela stvar analizirana je za TV emisiju pod nazivom "Outrageous Acts of Science" nekoliko godina kasnije, i objasnili su kako su Yarrowove ruke postale tako čudne.

U toj je emisiji britanska biologinja Ellie Harrison objasnila: “Razlog zašto imate tako naborane ruke i stopala je taj što je površina kože prekrivena mrtvim keratinskim stanicama i one apsorbiraju vodu brže od bilo koje druge stanice. Budući da su pričvršćene za žive keratinske stanice ispod, samo se napuhnu i na kraju se moraju naborati. Nemaju kamo drugdje otići."

Harrison je nastavila: “Dugoročno gledano, ako bi ostao pod vodom iznimno dugo, koža bi se raspala, Vjerojatno bi nastao mjehurić i to bi ga učinilo stvarno izloženim infekciji, osobito u toj vodi, mogao bi se jako razboljeti."

Kolegica biologinja Carin Bondar dodala je: "Koža na našim rukama i stopalima ima tendenciju da postane gruba. Imamo dodatne slojeve mrtve kože jer su naše ruke i stopala tako dobro iskorišteni." Srećom po Tima, ruke su mu se na kraju vratile u normalu i nije pretrpio ozbiljne ozljede od cijelog štosa., piše Lad Bible.