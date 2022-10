Detaljna pravila mau mau karata: Nakon što je djelitelj odabran, on dijeli šest karata svakom igraču. Preostale karte stavljaju se na hrpu licem prema dolje na stol. Gornja karta se stavlja pored nje naopako. To se računa kao prva karta koju je djelitelj podijelio i ako je to joker, on može odlučiti koja će se boja igrati.

Sada igrate mau mau karte u smjeru kazaljke na satu. Može se igrati samo ista vrijednost ili ista boja. Dakle, ako igrač stavi 9 tref, sljedeći igrač može staviti samo 9 ili križić na to. Ali ako nema ni jedno ni drugo, mora izvući novu kartu. Ako bi to onda prošlo, može ga skinuti, inače mora sjediti.

Na 7, sljedeći igrač mora izvući 2 karte.Međutim, ako sljedeći igrač također ima 7, sljedeći igrač mora izvući 4 karte, itd.

Ako odbacite 8, sljedeći je suspendiran. Čim stavite utičnicu imate sve mogućnosti. Sve ostale mau mau karte s brojevima i bojama nemaju ništa posebno.

Uvijek možete odigrati jokera, bez obzira na to što igra ili postavlja osoba ispred. Ako imate jokera, možete odabrati boju koju sljedeći igrač mora igrati u kartaškoj igri mau mau.

Kad spustite pretposljednju kartu, kažete Mau. Ako se ovo zaboravi, morate izvući kartu. Za posljednju kartu kažete Mau Mau i ako to zaboravite, morate izvući dvije karte.