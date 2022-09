Kuhano jaje za psa odličan je dodatak prehrani iako je to mnogima vrlo neobično. Naime, kuhano jaje za psa veliki je izvor nutritivnih vrijednosti, od masnih kiselina, preko vitamina pa sve do bjelančevina. Iako je sirovo bolja opcija, kuhano jaje za psa također je vrlo dobro, no pas ga mora konzumirati jednom tjedno. Ako je vaš pas „gurman“, možete mu dati kuhano jaje zasebno, no ako je malo izbirljiv, u redu je miješati ga s hranom. Neovisno o tome hoćete li ga staviti u konzerviranu hranu, domaće pripremljenu hranu, mliječne napitke, kuhano jaje za psa potrebno je uvrstiti u prehranu kako biste poboljšali njegovo zdravlje, kako iznutra, tako i izvana. Naime, kuhano jaje za psa je zapravo odlično i za njegovu dlaku jer potiče njegovu očuvanost i sjaj.

Kuhano jaje za psa nema nikakve nedostatke stoga ga počnite koristiti u psećoj prehrani, pozitivni učinci će se vidjeti brzo!