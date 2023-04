Vježbanje na pokretnoj traci može biti vaš stil života, posebice ako ju imate kod kuće i ne morate u teretanu. Postoje različite vježbe koje možete raditi, a općenito je vježbanje na pokretnoj traci način na koji možete kontinuirano držati svoju formu, kao i poboljšati ju.

Vježbanje na pokretnoj traci najčešće je u obliku hodanja ili trčanja, no to je puno više od toga. Naime, današnje pokretne trake imaju različite opcije stoga vaše vježbanje na pokretnoj traci može biti klasična šetnja, brzo hodanje, penjanje, lagano trčanje ili trčanje visokog intenziteta. Naravno, to nisu jedine opcije, već vježbanje na pokretnoj traci uključuje još mnoštvo opcija između navedenih, važno je jedino prilagoditi intenzitet, nagib i brzinu. Također, ako vam se navedeno vježbanje na pokretnoj traci i dalje čini prelagano, uvijek možete svom tijelu dodati dodatno opterećenje, poput utega na zglobove.

Stoga, odaberite vježbanje na pokretnoj traci kao svoj stil života!