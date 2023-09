Snažni trbušnjaci sastavi su dio čvrste jezgre što bi trebalo biti sastavni dio svakog fitness režima. To je zato što je jaka jezgra temelj na kojem počivaju mnoge druge stvari - bilo da je to dobro držanje koje pomaže spriječiti pojavu bolova u donjem dijelu leđa od cjelodnevnog sjedenja za stolom, ili mobilnost i snaga potrebne za izvrsnost u sportu i drugim aktivnostima u rasponu od sve od atletike do zumbe. Jednostavne vježbe za trbuh pomoći će vam formirati moćan donji dio tijela.

Jednostavne vježbe za trbuh – daska. Klasik za sva vremena. Držite ravnu liniju od ramena do gležnjeva dok se oslanjate na podlaktice i nožne prste. Daska je izvrsna za početnike i minimalno je pokreta pa je manja šansa da pogriješite. Također, lako ju je skalirati. Počnite s zadržavanjem od 20 sekundi i produžite do 60 sekundi. Pazite da zahvatite svoju jezgru tako da zdjelicu lagano nagnete unatrag kako biste izravnali donji dio leđa – treba izbjegavati zakrivljeni dio leđa.

Vježba planinarica također pripada u skupinu jednostavne vježbe za trbuh. Počnite u položaju za potisak ravne ruke s jednim koljenom podignutim između laktova i samo stražnjim stopalom na podu. Skočite na stražnju nogu s poda i zamijenite je drugom nogom. Usredotočite se na uvlačenje trbušnih mišića tijekom pokreta kako biste zaštitili kralježnicu i dodali veći intenzitet. Jednostavne vježbe za trbuh izvrsne su za sagorijevanje kalorija, kao i za razvoj trbušnjaka.