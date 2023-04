Trčanje je aktivnost koju smo gotovo svi radili u jednom periodu života, bilo na tjelesnom ili smo odlučili da to bude naša rekreativna aktivnost ili profesionalni poziv.

Tehnike trčanja su različite, no mnogi smatraju da je pravilno trčanje prsti peta. Ono što je istina da većina trkača tlo dodiruje petom, a onda prstima i to je ispravan način. Naime, nije pravilno trčanje prsti peta, odnosno dodirivanje tla prvo prstima nije ispravno, osim ako niste sprinteri. Čak i oni ne dodiruju prvo prstima, već prednjim djelom stopala koji se nalazi iza nožnih prstiju, a zatim petom. Gotovo svi maratonci trče peti prsta i to je pravilno trčanje, a i prirodno trčanje.

Prema tome, morate znati da nije pravilno trčanje prsti peta. Ako vas netko uvjerava da je pravilno trčanje prsti peta nemojte ga slušati jer ćete s vremenom dovesti svoje tijelo do ozljeda. Trčanje na neprirodan način često je glavni razlog ozljeda i odustajanja od treninga.