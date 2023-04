Odlučili ste se pokrenuti i odabrali ste trčanje? Aktivnost koju ste odabrali odlična je jer stručnjaci smatraju da rekreativno trčanje može produljiti život i poboljšati zdravlje. No, prije nego započnete ovu aktivnost redovito, važno je naučiti kako početi trčati. Trčanje je vještina koja uči i putem koje se lako možemo ozlijediti ako je ne izvodimo na pravilan način. Stoga, kako početi trčati?

Prije svega, pronađite adekvatnu odjeću i obuću. Obuća je najvažnija za trčanje. Morate osigurati da imate tenisice za trčanje koje će vam omogućiti lagano prianjanje na površinu. No, isto tako morate odlučiti koja će to površina biti pa prema tome kupiti tenisice. Nije isto kupiti tenisice za trčanje u dvorani, na pokretnoj traci ili u šumi. Treći korak za to kako početi trčati je pronalaženje adekvatne sportske odjeće za trčanje. Četvrti korak je promišljanje o tome koji je vaš cilj te koliko vremena tjedno možete izdvojiti na njegovo postizanje. To znači da morate izraditi plan trčanja, odnosno gdje ćete, koliko kilometara trčati i koliko će vam serija biti potrebno. Trčanje je trening i tome morate tako pristupiti.

I to je to, sada kada znate kako početi trčati, sljedeći je korak da to stvarno i krenete učiniti.