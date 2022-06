Većina sjemena trave počet će rasti za oko 10-14 dana, ali ponekad može potrajati i do 30 dana. Kada sadite novo sjeme trave u svom dvorištu, može vam se činiti da će proći vječnost da počne nicati. Postoji nekoliko čimbenika koji utječu na to koliko treba vremena da nikne trava, a to su vrsta sjemena trave, vrijeme sadnje i uvjeti tla.

Koliko dugo je potrebno da sjeme trave izraste ovisi, naravno, o vrsti sjemena trave koju koristite. Većina sjemena trave je ono što se naziva trava u hladnoj sezoni. Ta vrsta sjemena trave najbolje raste između 15°C i 20°C. Drugi čimbenik koji utječe na to koliko treba vremena da nikne trava je vrijeme sadnje. Najbolje vrijeme za sadnju trave u hladnoj sezoni je rano proljeće ili jesen, kada biljke nisu podložne često pretjeranim vrućinama i uvjetima sušenja ljeta.

Uvjeti tla su treći čimbenik koji utječe na to koliko treba vremena da nikne trava. Osim idealnog vremena, pratite i stanje vašeg travnatog tla. pH vrijednost tla može utjecati na to koliko je vremena potrebno da trava raste. Trave u hladnoj sezoni preferiraju pH tla u rasponu od 6,0 ​​do 7,2.