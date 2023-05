Klasični poker, također poznat kao Texas Hold'em poker, je popularna varijacija pokera koju igraju milijuni ljudi širom svijeta. Igra se igra s standardnim špilom od 52 karte, a cilj igre je osvojiti pot, koji se sastoji od uloga svih igrača. No, koja su pravila klasičnog pokera?

Igra klasičnog pokera počinje tako da svaki igrač dobije dvije karte licem prema dolje. Nakon toga slijedi prva runda klađenja, nakon čega slijedi flop, odnosno tri zajedničke karte koje se stavljaju licem prema gore na sredinu stola. Nakon flopa slijedi druga runda klađenja, nakon čega slijedi turn, a to je četvrta zajednička karta. Nakon turna slijedi treća runda klađenja, nakon čega slijedi river, odnosno peta i posljednja zajednička karta. Nakon rivera slijedi posljednja runda klađenja, a zatim igrači koji nisu odustali moraju otkriti svoje karte. Igrač s najjačom rukom osvaja pot.

U klasičnom pokeru postoje različite kombinacije ruku, a najjača ruka je royal flush. Royal flush je pet karata istog simbola od 10 do asa. Slijedi straight flush, a to je pet karata istog simbola u nizu, a zatim four of a kind, odnonso četiri karte iste vrijednosti. Ostale jače ruke su full house, flush, straight, three of a kind, two pair i jedan par. Pravila klasičnog pokera su jednostavna za naučiti, ali zahtijevaju puno prakse i iskustva kako bi se postigla uspješna igra.