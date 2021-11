Kako zatvoriti profil na Instagramu? Postupak zatvaranja profila na Instagramu nije kompliciran, u svega nekoliko koraka možete zatvoriti svoj Instagram profil.

Nakon što se vaš račun zatvori, vaše fotografije, videozapisi, pratitelji i svi ostali podaci o računu bit će trajno uklonjeni s Instagrama nakon 30 dana. Ako se prijavite tijekom tog vremenskog razdoblja, vaš će račun biti ponovno aktiviran. Ako ne želite trajno izbrisati svoj račun, možete ga privremeno onemogućiti.

Kako zatvoriti profil na Instagramu putem mobilne aplikacije? Najprije otvorite Instagram. Ako ste već prijavljeni na Instagram, ovo će vas odvesti na početnu stranicu. Zatim dodirnite svoju profilnu sliku. Nalazi se u donjem desnom kutu zaslona. Ovo će vas odvesti na stranicu vašeg profila. Sljedeći korak u ovoj metodi kako zatvoriti profil na Instagramu je klik na izbornik koji se nalazi u gornjem desnom kutu. Zatim dodirnite Postavke pri dnu izbornika. Pozicionirajte se na dno i dodirnite Pomoć. To je opcija s ikonom upitnika (?).

Dodirnite Centar za pomoć. Ovo otvara prozor s nekim uputama. Dodirnite Upravljanje računom i odaberite izbriši račun. Ukoliko ste posjetili ovaj članak kako zatvoriti profil na Instagramu sa željom da trajno izbrišete Instagram profil, dodirnite „Kako da izbrišem svoj Instagram račun?“. A ako ga želite privremeno deaktivirati, odaberite „Kako da privremeno onemogućim svoj Instagram račun?“.

Pregledajte uvjete i dodirnite Izbriši svoj račun. Informacije ovdje daju do znanja da je brisanje trajno, ali da ćete imati do 30 dana da ga ponovno aktivirate ako se predomislite. Ako niste prijavljeni na svoj Instagram račun, od vas će se tražiti da to učinite sada.

Odaberite razlog zbog kojeg želite izbrisati svoj račun. Ponovno unesite svoju lozinku i dodirnite - trajno izbriši moj račun. Ovo će otvoriti skočni prozor koji od vas traži da potvrdite.

Ovo je jednostavan način kako zatvoriti Instagram profil putem mobilne aplikacije.