Iz dana u dan postoji sve više načina kako smanjiti potrošnju mobilnih podataka. Ti su načini vrlo jednostavni, brzi te omogućuju da vaši mobilni podaci izdrže onoliko koliko vam treba.

Prvi način kako smanjiti potrošnju mobilnih podataka jest njegovo gašenje kada ih ne koristite. To je najučinkovitija metoda, no isto tako najmanje draga. Drugi, bolji način kako smanjiti potrošnju mobilnih podataka jest ugasiti rad onih aplikacija koje ne koristite. To znači da te aplikacije stavite u stanje mirovanja te vam one neće cijelo vrijeme biti priključene na Internet. Ostavite samo one aplikacije koje su vam zaista u tom trenutku bitne, poput aplikacija za primanje i slanje poruka. Nadalje, treći način kako smanjiti potrošnju mobilnih podataka jest postaviti ograničenje.

Npr., ako mjesečno imate 5 GB, stavite upozorenje na 3 GB, a prestanak rada mobilnih podataka na 5 GB. Na taj način nećete moći prekoračiti upotrebu mobilnih podataka. Posljednji način kako smanjiti potrošnju mobilnih podataka jest da što više koristite WIFI, u svim onim trenucima kada je to moguće. To znači da vam WIFI treba biti upaljen cijelo vrijeme te će, kada god je to moguće, vaš mobitel automatski biti povezan na besplatan Internet.

Naravno, još jedan način kako smanjiti potrošnju mobilnih podataka jest što manje provoditi vrijeme na mobilnom internetu, no, vjerujem, da u mnogo slučajeva to nije opcija!