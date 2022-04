Jeste li ikada ostali bez baterije u nezgodnoj situaciji, onda kada vam je vaš mobilni uređaj najviše trebao? Jeste li se tada pitali kako smanjiti potrošnju baterije, a da pritom mobitel možete nesmetano koristiti?

Postoji mnogo načina kako smanjiti potrošnju baterije, a svi su oni vrlo jednostavni. Prvenstveno, oni jednostavni trikovi odnose se na smanjenje svjetlosti, korištenje „blagog“ ili „mirnog“ načina rada, gašenje mobilnih podataka, zaključavanje mobitela, itd. Ovi načini nazivaju se gašenje visokih performansi vašeg uređaja, a oni vam uvelike mogu pomoći kako smanjiti potrošnju baterije.

No, iako sve to imate uključeno, ponekad se baterija i dalje troši. Što onda? Kako smanjiti potrošnju baterije? Stručnjaci preporučaju da ugasite pozadinske aplikacije. Mobilni sustav često u svojoj pozadini ima uključeno niz aplikacija koje vi ne koristite, a koji vam jako brzo troše baterije. U postavkama mobitela odaberite „Upravljanje baterijom“ – „Aplikacije u stanju mirovanja“ te dozvolite da vam se nekorištene aplikacije gase. Na taj ćete način produžiti vijek svoje baterije, a to je ujedno i najbolji način kako smanjiti potrošnju baterije.