Kaljeno staklo je zaštitni sloj, odnosno tanko staklo za naše mobitele, odnosno pametne telefone. Oni nam pomažu što duže očuvati izvorno staklo od lomova i padova, no problem nastaje kada zaštitno staklo pukne, a ne znamo kako skinuti kaljeno staklo s mobitela.

Najbolje bi bilo da ne razmišljate kako skinuti kaljeno staklo s mobitela, već da otiđete u servise i da vam oni odmah stave novo. No, ako to ipak ne želite i morate znati kako skinuti kaljeno staklo s mobitela, postoji način i za to.

Za početak morate biti smireni i to raditi polako da ne biste oštetili izvorno staklo. Pokušajte ga od rubova i mjesta puknuća lagano skinuti s noktima, prvo jedan, a zatim drugi kut. Ako ne uspijete na taj način, uzmite karticu ili komad kartona i lagano pogurajte ispod kaljenog stakla.

To je način kako skinuti kaljeno staklo s mobitela kod kuće, a pritom je vrlo učinkovit.