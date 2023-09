Lezite na leđa s ispruženim nogama ispruženim i spojenim. Angažirajte svoju jezgru i lagano ugurajte plijen ispod tako da vam donji dio leđa bude ravno na podu. Možda se pitate: "Što da radim sa svojim rukama?" Možete ih jednostavno pustiti da se odmaraju sa strane ili ih zaglaviti licem prema dolje ispod stražnjice za dodatnu potporu. Ako samo malo podignete kukove, lakše ćete spustiti i podići noge bez naprezanja donjeg dijela leđa.

Podignite noge sve do stropa. Lagano savijanje koljena učinit će vam pokret malo lakšim ako vam je to potrebno. Pokušajte ih savinuti i lupkati petama o pod, dok se i dalje usredotočite na to da tu jezgru držite čvrsto i nisko leđa ravna. Polako spuštajte noge prema dolje dok ne budu tik iznad poda. Ako vam se donji dio leđa počne savijati ili podići s poda, nemojte spuštati noge toliko daleko.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Zastanite pri dnu na sekundu, a zatim podignite noge natrag.

Nekoliko stvari koje trebate imati na umu dok se radi vježba podizanja nogu:

Opustite vrat. Zategnite mišiće jezgre. Lagano savijte koljena. Disati. Ozbiljno, prestani zadržavati dah.