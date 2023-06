Dok osnovna njega biljaka zahtijeva dovoljno svjetla, odgovarajuće zalijevanje i povremeno gnojenje, čišćenje lišća cvijeća nije nešto što svi rade. To je zato što to nije nužan dio njege biljke. Međutim, listovi sobnih biljaka mogu se zaprljati i pokupiti prašinu. Iz tog razloga je dobro koristiti pivo za listove kućnih biljaka. No, kako se koristi pivo za listove?

Kako biste očistili listove cvijeća pivom, najprije umočite spužvu u pivo, dobro ocijedite i prebrišite njome listove. Hmelj je koristan za biljke i daje im snagu. Pivo će lišću biljke dati prirodan sjaj. Nemojte koristiti previše piva jer bi to moglo privući insekte na biljku.

Pivo je izvrsna alternativa komercijalnim proizvodima. Neki od komercijalnih sjajila za biljke koriste kemikalije koje su loše za biljku. Stoga je bolje koristiti pivo ili vodu kako biste očistili lišće biljke. To su prirodni proizvodi za sjaj lišća koji ne sadrže štetne kemikalije. Oni su također mnogo jeftiniji i lakše dostupni.