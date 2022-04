Koliko vam se puta dogodilo da vam je mobitel pao i da je puklo staklo? To je sve češća pojava i često ne postoji osoba koju ne znamo, a koja ima ili razbijeno staklo ili traži kako popraviti razbijeno staklo na mobitelu.

Nekoliko je opcija kako popraviti razbijeno staklo na mobitelu, a one variraju od skupih do jeftinih varijanta. Skuplja varijanta je, naravno, odnijeti mobitel u mobi shop na popravak, odnosno na zamjenu stakla. To je također vrlo jednostavan način kako popraviti razbijeno staklo na mobitelu. Druga, jeftinija varijanta kako popraviti razbijeno staklo na mobitelu jest da ga zaštiti unaprijed. To znači da kupite zaštitno kaljeno staklo te, ako se desi da vam se ono razbije, i dalje će ono primarno staklo biti cijelo. Kaljeno staklo također sprječava mnoga druga oštećenja.

Nažalost, metoda kako popraviti razbijeno staklo na mobitelu kod kuće ne postoji. Staklo mobitela, kao i svako drugo, kada pukne, ne može se popraviti pa vam preporučamo da osigurate da do toga uopće i ne dođe.